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“与法同行 护航成长”——宜阳县司法局组织开展“开学第一课”送法进校园活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2022.09.23 10:27

　　“哇！我又掌握了一项技能，我会用灭火器啦……”

　　“这交通安全宣传车也太酷了，我以后也想开这样的车……”

　　“通过这次活动，我学到了许多有用的法律知识和安全知识，希望以后能多多参加这样的活动……”

　　为进一步提升青少年的法治意识和安全意识，推动青少年尊法学法守法用法，9月21日，宜阳县司法局组织县交警大队、消防救援大队，到县实验小学开展了送法进校园活动，为同学们带来了生动精彩而富有意义的“开学第一课”。

　　送上一节“法治课”

　　“这个问题我知道……”。课堂上，河南明耀律师事务所律师王燚运用通俗易懂、生动活泼的语言，以发生在学生身边的鲜活案例为教材，为同学们上了一节防范网络诈骗法治课，利用顺口溜让同学们跟着大声朗读，加深记忆，提高防骗意识。王燚律师与同学们互动频频，现场气氛活跃，整堂讲座以生动、翔实的内容，博得了一致好评。

　　开去一辆“宣传车”

　　“我想当小小交通员……”。县交警大队根据小学生年龄特征和性格特点，为他们开去一辆“交通安全宣传车”，通过播放交通安全视频动画，帮助同学们将交通安全牢记心间。工作人员通过现场讲解、互动问答等形式，对安全过马路、骑车、乘车等交通常识进行宣传讲解，教育和引导学生正确参与交通活动，养成文明出行的良好习惯。

　　拎起一支“灭火器”

　　“同学们，你们会正确使用灭火器吗？”。县消防救援大队采取“理论+实操”的方式，从开展安全疏散、扑救初期火灾、正确拨打火警电话和使用消防器材设施等方面进行了系统讲解，并结合生活实例纠正了大家对于日常防火的一些错误认识。实操现场，工作人员详细讲解了灭火器的正确使用方法，并进行现场演示。同学们积极尝试、认真学习，纷纷过了一把“灭火瘾”，激发了大家关注消防、参与消防的兴趣和热情。

　　活动结束后，同学们纷纷在“我要争做尊法学法守法用法好学生”条幅上签上自己的名字，这就像一种宣誓，时刻将法治和安全烙在心间。

　　关爱明天，普法先行。“开学第一课”系列普法活动，为青少年种下了法治“种子”，系好了学法守法这粒“扣子”，引导他们从小树立起法律意识和安全意识。宜阳县司法局也将继续贯彻落实“八五”普法规划，积极组织开展丰富多样的普法活动，用法治为青少年的健康成长全力护航。
[ 责任编辑：崔利利 ]
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