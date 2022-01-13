洛阳老村医缘何30多年“从不坐着看病”？

“伊川有一位老医生很不简单，他曾坚持站着给病患看病，有30多年时间。”近日，读者张先生来电推荐一位医生。这位医生从伊川县吕店镇卫生院退休，经过他的同意，张先生在网上发布了一条有关他的短视频，没想到一下就火了，浏览量超14万次。

“伊川有一位老医生很不简单，他曾坚持站着给病患看病，有30多年时间。”近日，读者张先生来电推荐一位医生。这位医生从伊川县吕店镇卫生院退休，经过他的同意，张先生在网上发布了一条有关他的短视频，没想到一下就火了，浏览量超14万次。

这位医生缘何坚持站立给病患看病？近日，在张先生的带领下，记者前往伊川县吕店镇实地探访。

吴二朝老人在卢庄村卫生所

他为保护看病儿童导致左眼受伤

车子一路驰骋，在吕店镇卢庄村一户人家的门前停下，一位老者掀开门帘，颤巍巍地走出来。老人身着蓝色衣衫，背部微驼，戴着一顶帽子，他就是张先生推荐的医生——90岁的吴二朝老人。

“快，吃点儿月饼。”老人热情地招呼记者进屋，桌上整齐地摆放着月饼、牛奶。

吴二朝老人说，他出生于1932年，生在卢庄，长在卢庄，初中毕业后开始学医，1952年参军。1965年前后，他到吕店镇卫生院工作，“1986年退休后，我继续留在卫生院工作，1997年才离开岗位”。

讲述这些的时候，老人从怀中掏出一个作业本，提到一些具体的年份，他总要对照本子核实一下。记者看到，这个本子上密密麻麻写满了几页纸，是老人记下的人生经历。

“老了，记性和视力都大不如前。”吴二朝老人指着自己的左眼补充道，“这只眼看不见了。”一次，他在为一名儿童看病时，屋顶的灯管突然掉落，为防止儿童受伤，他立即上前挡住，结果被砸伤了左眼，当时就看不见了。如今，他看书、写字，只能靠老花的右眼。

虽然吴二朝老人已多年不再接诊，可在村民眼中，他依然是让大家印象深刻的好医生。走在村中，村民看到吴二朝老人，都会敬重地与他打招呼。“以前，家里老小有个头疼脑热的都找吴大夫看，他人特别好，即使大半夜找他看病，他也从不拒绝。”今年50多岁的村民韩女士说，“随时接诊，从不坐着看病”是大家对吴二朝最深的印象。

为啥吴二朝总是站着给病患看病，多数村民并不知情。