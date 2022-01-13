洛阳举办“金秋招聘月”现场招聘会 现场送岗3302个

22日，洛阳市2022年“金秋招聘月”现场招聘会在洛阳市人力资源市场举办，现场提供3302个岗位，吸引2167名求职者入场，其中728人与用人单位初步达成就业意向。

22日，洛阳市2022年“金秋招聘月”现场招聘会在洛阳市人力资源市场举办，现场提供3302个岗位，吸引2167名求职者入场，其中728人与用人单位初步达成就业意向。

本场招聘会是洛阳市2022年金秋招聘月活动的其中一场，也是今年以来规模最大的一场综合类招聘会，主题是“‘就’在金秋，‘职’面未来”，由洛阳市人力资源和社会保障局、洛阳市民政局、洛阳市退役军人事务局、洛阳市总工会、洛阳市工商联合会共同主办，洛阳市人力资源和公共就业服务中心承办，重点面向有求职需求的登记失业人员、离校未就业高校毕业生、农民工、退役军人、重点行业转岗待岗职工、灵活就业人员(含新就业形态劳动者、零工人员)等群体。

记者在招聘会上看到，共有65家用人单位参会，既有河南省安装集团、河南通达电缆、阿特斯光伏电力这样的省市重点企业，也有洛阳涧光特种装备、洛阳瑞昌环境这样的装备制造类企业，还有洛阳正大食品、洛阳王城糖酒、龙祥物业等零售类、服务类企业。现场提供的3302个岗位类型丰富，月工资待遇从两三千元到一两万元不等。

招聘会现场除了招聘专区、政策解读区，还设置有就业见习岗服务区，求职者可现场咨询就业见习政策、见习单位名单、见习岗位等信息。据了解，今年以来，洛阳市已累计发布5951个就业见习岗位，目前还有部分岗位虚位以待，只要是毕业2年内未就业的高校毕业生，或离校2年内未就业的中专中职毕业生，以及16岁到24岁的失业青年，都可直接与用人单位联系，报名参加就业见习。当天，主办方还设置了直播带岗专区，邀请部分企业代表参加“直播带岗”活动，共吸引5600多名网友观看直播并参与互动。

记者还了解到，为进一步挖掘优质岗位资源，帮助企业缓解用工难题，促进各类求职群体就业，这次金秋招聘月活动将持续到9月底，主办方依托洛阳就业网、洛阳人才网开设网络招聘会，不管是用人单位还是求职者，在9月底前都可登录这两个网站发布招聘信息或寻找岗位。

本月28日上午，五家主办单位将共同走进涧西区重庆路二社区，举办定制式社区招聘会，并现场开展职业指导和就业政策解读。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 董炎彬 叶红 文/图)