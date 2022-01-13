因洛宜路、寇店镇部分道路施工 洛阳多条公交线路临时调整

昨日，洛阳公交集团微信公众号发布消息，因洛宜路(经五路—周山大道段)、寇店镇部分道路施工，21日起，公交集团对途经线路进行调整。
昨日，洛阳公交集团微信公众号发布消息，因洛宜路(经五路—周山大道段)、寇店镇部分道路施工，21日起，公交集团对途经线路进行调整。
昨日，洛阳公交集团微信公众号发布消息，因洛宜路(经五路—周山大道段)、寇店镇部分道路施工，21日起，公交集团对途经线路进行调整，具体如下：
洛宜路(经五路—周山大道段)施工影响线路
34路：去程从中州东路公交停车场发车，沿原线行驶至开元大道子京路口后，改走开元大道至终点站开元大道杜预街口。回程从开元大道周山大道口西发车，走开元大道恢复原线。
95路区间：去程从牡丹广场东发车，沿原线行驶至周山大道洛宜路口后，改走周山大道、开元大道、经五路、洛宜路恢复原线。调整路段去、回程一致。
205路：去程从滨河北路孙辛辅路口西发车，沿原线行驶至洛宜路经五路口后，改走经五路、开元大道、周山大道、洛宜路恢复原线。调整路段去、回程一致。
寇店镇部分道路施工影响线路
113路、寇店环线根据目前道路通行条件改走烟岭大道、绿景路、掘丁路。⑥
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