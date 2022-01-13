洛阳公交集团：开展志愿服务 宣传绿色出行

连日来，洛阳公交集团组织人员走上街头，在洛阳龙门站、周王城广场、东花坛、牡丹广场等重点区域开展绿色出行宣传月活动，通过开展志愿服务、发放宣传资料、设置宣传展板等方式，普及绿色出行知识，引导市民养成绿色出行习惯。
连日来，洛阳公交集团组织人员走上街头，在洛阳龙门站、周王城广场、东花坛、牡丹广场等重点区域开展绿色出行宣传月活动，通过开展志愿服务、发放宣传资料、设置宣传展板等方式，普及绿色出行知识，引导市民养成绿色出行习惯。
连日来，洛阳公交集团组织人员走上街头，在洛阳龙门站、周王城广场、东花坛、牡丹广场等重点区域开展绿色出行宣传月活动，通过开展志愿服务、发放宣传资料、设置宣传展板等方式，普及绿色出行知识，引导市民养成绿色出行习惯。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 程相悦 摄影报道）
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