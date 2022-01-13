今日下午，洛阳市人防办党组书记、主任王烨一行到洛阳网参观，深入了解洛阳网25年发展历程，在简约时尚的空间设计风格中感受工作人员昂扬的青春风貌，在优秀的作品中感受洛阳网全媒体平台建设硕果。

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洛阳日报报业集团党委书记、社长张留东，副社长李向红陪同参观。