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头疼脑热莫着急 社区集结了“老军医”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.21 08:42
刘广洛(左)为居民听诊

　　毕业于原上海第七军医大学，内科专家；毕业于第四军医大学，在中老年疾病预防治疗方面临床经验丰富；毕业于第二军医大学，临床内分泌科原副主任医师……如果有一支以上阵容的“老军医”健康咨询志愿服务队，时时在家门口为您提供个性化服务，是一种怎样的体验？答案就在洛龙区天元社区居民的笑容里。

　　平日很难见到的专家，在家门口就能享受其服务

　　“刘大夫，这是我的病历档案，请您给看看。”17日上午，洛龙区天元社区居民付云海拿着一个牛皮纸袋走进社区新时代文明实践站，然后把纸袋交给当日坐诊的“老军医”健康咨询志愿服务队队员刘广洛。

　　“这样的机会太难得了，刘大夫可是国内心胸外科的专家，他的号可不是好排的。”付云海转头对记者说，现在在家门口就有享受专家服务的机会，这样的好事在以前想都不敢想。

　　第二军医大学硕士、心胸外科专家，曾任中国人民解放军心胸外科专业委员会委员及原济南军区心血管外科专业委员会副主任委员……正如付云海所说，刘广洛拥有诸多亮眼的头衔，在许多患者心中，他是病人的主心骨。“我给你一些健康建议吧。”刘广洛对照付云海的病历档案后，又为他听诊。

　　今年以来，这样的场景在天元社区已成常态。天元社区党委书记王蕊说，今年4月，“老军医”健康咨询志愿服务队正式挂牌成立，截至目前，共有9名成员，平均年龄71岁。在定期举办的“‘老军医’面对面”等新时代文明实践活动中，这支志愿服务队已为辖区居民提供健康咨询服务超过300人次，真正成为社区居民的健康顾问。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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