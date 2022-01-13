不必“伤离别”，哪怕在人生的“秋天里”

人们往往把步入老年阶段比喻为人生之秋。是的，老年阶段虽然失去了春天的艳丽、夏天的炽烈，却拥有属于自己的丰盈。

绘图 吴芳

人们往往把步入老年阶段比喻为人生之秋。

是的，老年阶段虽然失去了春天的艳丽、夏天的炽烈，却拥有属于自己的丰盈。

可是，秋天太短，短促到如同一个人的转身。当生命中的他、她，甚至是它，离开您已经习惯的生活，站在“秋天里”的您该如何面对？

记者近日采访到的这几个故事，或能给您些许提示。

她带着老伴儿的心愿故地重游

●讲述人：王静，导游

●故事：

2018年初夏，作为随队导游，我带着一个“夕阳红”专列团，去往东北。团里的成员多是结伴出游的老人，只有一位姓李的阿姨独自一人。行程中，李阿姨和其他人虽也有说笑，但逛景点时，不像其他老人那样起劲儿。

我观察发现，李阿姨时不时地会对着一个方向，或对着一个建筑物发呆，表情中带着忧伤。为了避免发生意外，我几乎寸步不离地跟在她身旁，并主动和她攀谈。一天晚饭后，我找李阿姨聊天，她告诉我，一年多前，她的老伴儿因病离开了她。说到这儿，老人按捺不住激动的情绪，哭泣起来。

李阿姨一边哭一边说，她和老伴儿都是东北人，当年随各自父母援建来到洛阳。从高中同学到结婚生子，再到走到生命的最后，风风雨雨几十年，他们俩感情很深。老伴儿生病期间的心愿是再回老家哈尔滨看看，但由于身体原因，未能成行。

李阿姨说，这一年多时间，在新西兰定居的儿子多次叫她过去，她都拒绝了。因为，老伴儿的心愿未了，她的心愿也未了。有时，她在恍惚中会听到老伴儿的声音：小兰(李阿姨的小名)，咱啥时候回老家。经过一年多的调整，在身边人的宽慰下，李阿姨报了团，决定回东北看看，替老伴儿实现未了的心愿。

后来，我发现李阿姨在一些景点，会从衣兜里掏出老伴儿的照片，驻足许久，喃喃自语，应该是在对老伴儿说着往事和心里话。

之后，李阿姨和她的同学又报过两次团，一次去的是额济纳，一次去的是海南。在这两次行程中，李阿姨的心情明显好了一些。2019年10月，我听李阿姨的同学说，她去了新西兰。

听后感：

人生，就是一场不停告别的旅途。用现实中旅途的天地辽阔、山河锦绣，去告别人生中流逝的“风景”，何尝不是继续前行的方式和动力？