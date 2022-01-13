洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

不必“伤离别”，哪怕在人生的“秋天里”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.21 08:44

绘图 吴芳

　　人们往往把步入老年阶段比喻为人生之秋。

　　是的，老年阶段虽然失去了春天的艳丽、夏天的炽烈，却拥有属于自己的丰盈。

　　可是，秋天太短，短促到如同一个人的转身。当生命中的他、她，甚至是它，离开您已经习惯的生活，站在“秋天里”的您该如何面对？

　　记者近日采访到的这几个故事，或能给您些许提示。

　　她带着老伴儿的心愿故地重游

　　●讲述人：王静，导游

　　●故事：

　　2018年初夏，作为随队导游，我带着一个“夕阳红”专列团，去往东北。团里的成员多是结伴出游的老人，只有一位姓李的阿姨独自一人。行程中，李阿姨和其他人虽也有说笑，但逛景点时，不像其他老人那样起劲儿。

　　我观察发现，李阿姨时不时地会对着一个方向，或对着一个建筑物发呆，表情中带着忧伤。为了避免发生意外，我几乎寸步不离地跟在她身旁，并主动和她攀谈。一天晚饭后，我找李阿姨聊天，她告诉我，一年多前，她的老伴儿因病离开了她。说到这儿，老人按捺不住激动的情绪，哭泣起来。

　　李阿姨一边哭一边说，她和老伴儿都是东北人，当年随各自父母援建来到洛阳。从高中同学到结婚生子，再到走到生命的最后，风风雨雨几十年，他们俩感情很深。老伴儿生病期间的心愿是再回老家哈尔滨看看，但由于身体原因，未能成行。

　　李阿姨说，这一年多时间，在新西兰定居的儿子多次叫她过去，她都拒绝了。因为，老伴儿的心愿未了，她的心愿也未了。有时，她在恍惚中会听到老伴儿的声音：小兰(李阿姨的小名)，咱啥时候回老家。经过一年多的调整，在身边人的宽慰下，李阿姨报了团，决定回东北看看，替老伴儿实现未了的心愿。

　　后来，我发现李阿姨在一些景点，会从衣兜里掏出老伴儿的照片，驻足许久，喃喃自语，应该是在对老伴儿说着往事和心里话。

　　之后，李阿姨和她的同学又报过两次团，一次去的是额济纳，一次去的是海南。在这两次行程中，李阿姨的心情明显好了一些。2019年10月，我听李阿姨的同学说，她去了新西兰。

　　听后感：

　　人生，就是一场不停告别的旅途。用现实中旅途的天地辽阔、山河锦绣，去告别人生中流逝的“风景”，何尝不是继续前行的方式和动力？

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 游生态旅游小镇 品山水文化名村
    游生态旅游小镇 品山水文化名村
    游生态旅游小镇 品山水文化名村
        近期，河南省文化和旅游厅公布了2022年河南省特色生态旅游示范镇名单，我市5个乡镇上榜。分别是：洛宁县故县...
  • ·探访三官庙 感受峥嵘岁月
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳城市区建成22个智能立体停车场 出...
  • 全市乡村振兴工作调度会召开
  • 洛阳市商品房契税缴纳政府补贴今天开...
  • 嵩县旧县镇：黄金叶铺就群众致富路
  • 冷空气来袭，请注意适时添衣
  • 会说话的老物件：一架耧车，耩出70年...
  • 伊滨区24个社区体育公园面向公众开放
  • 洛阳首家接待宠物犬的电影院“亮相”
  • 河科大莫动理工学院首迎新生 毕业可获...
  • 洛阳市第一高级中学教师张兴娟：两年...
    		•
    百姓呼声
    老城区金翠路已经列入2022年城建计划
    购买本地商品房提取公积金需持这些材料
    精彩图片
    赏明月 度中秋【高清图】
    中亚班列发车忙【组图】
    游龙门石窟 欢度中秋假期
    中秋假期，黄河湿地风...
    精彩热帖

    秋日胡杨

    游隋唐园随拍

    “醉”美隋唐

    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605