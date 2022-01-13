2022洛阳河洛文化旅游节将于9月23日至10月13日举行

洛阳下半年重磅文旅“一节一会”即将启幕！20日，2022洛阳河洛文化旅游节总体方案公布，本届河洛文化旅游节将于9月23日至10月13日举行。

洛阳下半年重磅文旅“一节一会”即将启幕！20日，2022洛阳河洛文化旅游节总体方案公布，本届河洛文化旅游节将于9月23日至10月13日举行。

2022洛阳河洛文化旅游节由河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府主办，以“行走河南 读懂中国”为主题，策划安排了2022洛阳河洛文化旅游节暨第五届中原国际文化旅游产业博览会开幕式、第五届中原国际文化旅游产业博览会、“奇妙城市·游玩盲盒”开箱节、“青春梦想 理想洛城”沉浸式青年友好活动、“行走洛阳 读懂历史”东方博物馆之都系列活动、“伏牛山居 金秋印象”乡村系列旅游季、“古都夜八点”系列休闲活动等7大项文旅活动。

本届河洛文化旅游节秉承“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”办节理念，围绕青年群体，突出传播思维，聚焦营销洛阳文化旅游。在内容上，以弘扬河洛文化、坚持创新引领、喜迎二十大为主线，以高水平举办中原国际文化旅游产业博览会为平台，持续叫响“行走河南 读懂中国”品牌，推进文旅文创深度融合。

主要活动安排

●2022洛阳河洛文化旅游节暨第五届中原国际文化旅游产业博览会开幕式

时间：9月23日上午8时

地点：洛阳会展中心一楼室内西侧

活动内容：将观众席打造成草坪营地场景，舞台区为唐代船宴场景，通过古今对话和户外休闲方式对比，达成户外乐趣共识；简化政务活动环节，由百余名参展商、网红共同启动开幕。

●第五届中原国际文化旅游产业博览会

时间：9月23日至9月25日

地点：洛阳会展中心

活动内容：博览会聚焦文旅产业发展，瞄准户外、民宿等前沿文旅新业态、新产品、新模式，突出博览会定位和展示、交流、交易、消费等特色功能，以产业化、专业化、国际化为导向，增强中原文旅专业展会品牌效应和产业影响，打造引领全国文旅新消费风向标。

●“奇妙城市·游玩盲盒”开箱节

时间：9月27日至10月13日

活动内容：“奇妙城市·游玩盲盒”开箱节运用科技与文旅融合方式，通过“线上交互+剧情联动+线下体验”增加趣味性、互动性和参与度。结合当下年轻人喜爱的盲盒玩法，将洛阳景区、景点、网红打卡点集合在平台“盲盒心愿箱”之中，促使收到心愿箱的用户分享到社交平台获取私域流量，引发更多用户的二次参与和传播。

●“青春梦想 理想洛城”沉浸式青年友好活动

(1)正青春 爱洛阳——2022洛阳河洛文化旅游节云游古都活动

时间：9月25日8时至16时

活动内容：以“正青春 爱洛阳”为主题，通过全媒体互动，以在洛外地大学生以及创业青年作为主视角，与文化学者、文物专家、主持人、讲解员等嘉宾，共同沉浸体验洛阳文物古迹、文化景点、时尚街区、非遗文创，以多个vlog微综艺的形式，展现不同视角的洛阳一日，让年轻人爱上新洛阳。

(2)《神秘客》博物馆奇妙夜

时间：9月至10月

地点：洛阳博物馆、洛阳古代艺术博物馆

活动内容：以亲子研学为主题，博物馆提供项目运营空间，结合解密、解谜、任务、竞技等方式，让家长和孩子通过角色扮演、人物互动、同场竞技、案件分析等沉浸式体验，参与并融入到情景中去。

(3)抖音·第四届全球文旅创作者大会(洛阳站)

时间：9月23日下午

地点：洛阳会展中心

活动内容：与短视频头部平台抖音合作，围绕洛阳特色文旅IP进行优质内容创作，制作发布一批洛阳文旅短视频，打造具有记忆点的事件和国风国潮优质内容。开启“沉浸洛young城”全矩阵话题，举办全民任务话题挑战赛，吸引全国优质文旅创作者参与激励计划。打造一批本地抖音大V文旅账号，推动文旅企业开展直播带货活动，推进“流量—留量”价值变现。

(4)“云上创新 智在洛阳”2022阿里云城市峰会

时间：9月23日

地点：洛阳钼都利豪国际饭店

活动内容：以“云上创新 智在洛阳”为主题，分为上午主论坛和下午分论坛(闭门会)两部分，总体会议时间为一天。大会会场序厅设置展示区，内容围绕云计算与大数据核心技术、行业数字化场景及应用等方向展开，设置包括：阿里云核心技术、行业解决方案(数字政府、智能制造、互联网)、生态合作伙伴等多个板块，以可视化的方式加深与会观众的互动，促进现场交流。

(5)天街青年文化潮流市集

时间：9月23日至10月13日

地点：天街遗址展示工程永通门大街北段

活动内容：依托帐篷、天幕等多种形式，打造集沉浸式实景剧本秀、亲子露营、儿童游乐、青年活动、特色餐饮、文创潮玩等多元化的青年文化潮流市集，吸引年轻消费群体沉浸式体验。

(6)“梦里隋唐·尽在洛邑”清华校友洛阳老城沉浸式文创交流活动

时间：9月26日

活动内容：与清华文创院校友总会联合举办第七届清华校友三创大赛文体科技与创意产业全球总决赛，通过开展赛事和考察交流活动，为洛阳引进高层次创新人才，引入高质量文旅文创项目，提升洛阳文化软实力和产业竞争力，努力打造沉浸式文旅目的地。

●“行走洛阳 读懂历史”东方博物馆之都系列活动

时间：9月23日至10月13日

地点：二里头夏都遗址博物馆、洛阳博物馆、龙门石窟

活动内容：

(1)玉出东方——敖汉史前玉器精品展(二里头夏都遗址博物馆)。展出距今8000多年东北赤峰地区出土的文明成果，展品以玉器为主，造型题材分为装饰类、工具类、动物类、人物类等，观众可以直观的了解敖汉先民以玉为葬和以玉事神的习俗。

(2)《中国古代都城历史文明展之“北魏洛阳城”》展览(洛阳博物馆)。通过汉魏故城以及永宁寺遗址等相关的考古发现，回溯北魏洛阳城的辉煌历史，展现南北朝的交流与互动，探寻中华民族多元一体格局的文化因子，推动洛阳重要考古发现与历史研究成果的转化与传播。

(3)首届全国龙门书法双年展(龙门石窟园区)。展示龙门石窟千年文化底蕴，推动当代书法艺术繁荣发展，倾力打造具有全国影响力和号召力的书法艺术品牌，形成“南有兰亭、北有龙门”双峰并峙书法格局。

●“伏牛山居 金秋印象”乡村系列旅游季

时间：9月至10月

地点：栾川县、嵩县、洛宁县、汝阳县等景区及乡镇

活动内容：以伏牛山片区为核心，培养乡村旅游重点村镇、乡村旅游特色品牌，打造精品乡村文化品牌；加快布局精品民宿、乡村酒店、艺术聚落等人文体验空间，借助抖音、快手、B站等新媒体平台，强化乡村旅游宣传，丰富乡村旅游业态。

●“古都夜八点”系列休闲活动

时间：9月23日至10月13日

地点：主城区各特色街区、各主要公园

活动内容：以满足市民和游客高质量生活消费需求为目标，组织特色美食、购物、演艺、游园等活动，从视觉、听觉、味觉、触觉等全方位打造“吃住行游娱购”的沉浸式文化体验空间，增加体验式、互动性强的新业态，精心打造沉浸式文旅消费新场景。

(1)“寻味古都”特色街区美食活动(老城十字街、民主街、西工小街、涧西广州市场、瀍河河洛古城等步行街)。

(2)“享游洛阳”特色园区演艺活动(洛邑古城汉服秀、龙门古街国风秀、倒盏村民俗游等文化产业区)。

(3)“嗨购洛城”特色商超乐购活动(正大、泉舜购物广场、王府井、丹尼斯商超等)。

(4)“河洛金秋”特色游园活动(王城公园、中国国花园)。分别举办“第15届王城金秋菊展”“浪漫游园会”等金秋赏花活动，开展“按图寻景，着汉服打卡有礼”等活动，让游客沉浸其中。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 周亚伟 李雅娟)