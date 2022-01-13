来，一起参加“百万党员消费助农”活动

近日，市委组织部下发通知，号召全市各级党组织充分利用中秋、十一假期组织开展“百万党员消费助农”活动，以实际行动持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。 近日，市委组织部下发通知，号召全市各级党组织充分利用中秋、十一假期组织开展“百万党员消费助农”活动，以实际行动持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。 “百万党员消费助农”活动网上销售平台包括本土电商平台洛报购时惠平台、河南消费惠农网、豫扶网、信扶商城、伏牛特产网、驿城富农等。我市各单位工会、食堂可通过优先采购、预留采购份额等方式，积极采购助农产品，确保活动取得实效。 据悉，洛报购时惠平台还为本次活动开设专属网上消费助农会场，为我市脱贫地区、脱贫群众、带贫企业农副产品提供线上销售渠道，让更多党员干部职工能够“一键”采买到本土农副产品，助农增收，助力乡村振兴。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 金莎）