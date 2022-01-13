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2022年洛阳市医学院校毕业生特招考试时间确定
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市卫健委 2022.09.19 11:23

　　 参加2022年洛阳市医学院校毕业生特招考试的考生注意啦！近日，洛阳市卫健委官方网站发布《2022年洛阳市医学院校毕业生特招考试安排》。本次特招考试笔试将于9月24日进行，考生(含免笔试考生)可于9月19日-24日登陆报名系统个人账号自行打印准考证。

　　考试时间

　　笔试时间：9月24日9：00-11：00

　　考试地点

　　洛阳市洛龙区第一实验小学翠云校区(翠云路分校)

　　具体地点：洛阳市洛龙区翠云路与厚载门街交叉口

　　准考证打印

　　参加2022年洛阳市医学院校毕业生特招考试的考生(含免笔试考生)请于9月19日-24日自行打印；

　　方式：考生登陆报名系统个人账号自行打印。

　　防疫要求

　　1、有市域外旅居史的来(返)洛考生，应提前通过“豫事办”-“来(返)豫报备”向目的地村(社区)报备，入洛时持48小时内核酸检测阴性证明，抵洛后24小时内进行一次核酸检测。之后48小时内再进行一次核酸检测(即三天两检)。

　　2、近7日内有中、高风险区所县(市、区、盟)旅居史的来(返)洛考生，请落实相应疫情防控措施后方可参加考试。具体政策可咨询：0379-12345。

　　3.特别提示：请考生关注洛阳市卫生健康委员会官网或关注洛阳卫健委微信公众号，下载《2022洛阳市医学院校毕业生特招笔试疫情防控责任承诺书》及《流行病学筛查和症状监测表》，及时掌握发布的考试信息。

　　物品准备

　　考生务必提供以下材料：①有效身份证件②准考证③规定时间内核酸检测阴性纸质报告或截图打印④《2022洛阳市医学院校毕业生特招笔试疫情防控责任承诺书》及《流行病学筛查和症状监测表》，以上材料不齐或不符的不得进入考场。

　　成绩查询

　　考后五天内可以登录洛阳市卫生健康委员会官网公示公告栏或登录报名系统查看成绩。
[ 责任编辑：崔利利 ]
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