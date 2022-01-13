洛阳着力保护传承弘扬黄河文化 推动文旅文创融合发展

临黄河而知中国，临河洛而知华夏。洛阳是黄河文明的一颗璀璨明珠，河洛文化是黄河文化的源头和重要组成部分。

隋唐大运河文化博物馆阅读空间(资料图片)

临黄河而知中国，临河洛而知华夏。洛阳是黄河文明的一颗璀璨明珠，河洛文化是黄河文化的源头和重要组成部分。

作为黄河流域重要节点城市，近年，我市抢抓黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略机遇，深度融入黄河文化带建设，着力保护传承弘扬黄河文化，推动文旅文创融合发展，着力打造全国沉浸式文旅目的地，新时代洛阳“黄河故事”的美好蓝图正在徐徐展开。

保护利用

打造黄河文化新地标

近日，在龙门大道与古城快速路交叉口东南角，黄河流域非物质文化遗产保护展示中心项目与周边绿化、水系等景观融为一体，靓姿显现。不久的将来，这里将建成保护传承弘扬黄河文化的新地标。

“未来，游客可以在这里看一看非遗展示馆，逛一逛非遗古街，读一读与非遗有关的书籍……”该项目相关负责人介绍，这里将打造集珍品收藏、陈列展览、活态展示、教育研学、互动体验等功能于一体的黄河流域非物质文化遗产保护展示中心，让源远流长的黄河文化看得见、摸得着、品得出味道。

黄河文化是中华文明的重要组成部分，是中华民族的根和魂。作为黄河流域的文化大市，洛阳正从国家的高度、全局的视野深度审视黄河文化，深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值，把宏大叙事的黄河文化转化为老百姓听得懂、看得明、讲得清的“黄河故事”。

二里头夏都遗址博物馆、隋唐大运河文化博物馆等博物馆群构筑“东方博物馆之都”，成了游客探寻黄河文明的“网红打卡地”；《唐宫夜宴》《风起洛阳》《龙门金刚》等文旅IP频频出圈；“无上龙门”“知道·老君山”等沉浸式文旅项目吸引众多游客体验……一曲“保护固态、传承活态、发展业态”的黄河大合唱正在河洛大地雄壮唱响。