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洛阳坚持以黄河流域生态保护治理为引领 不断厚植生态优势
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.15 08:25

　　黄河湿地群鸟翱翔、渠水清冽润泽洛城、生态廊道美景如画……治黄兴黄，幸福洛阳。

　　黄河是中华民族的母亲河，洛阳是黄河流域的重要节点城市。近年，我市抢抓黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略机遇，以黄河流域生态保护治理为引领，深化标本兼治，在黄河湿地生态修复、全域河渠综合治理、黄河生态廊道建设等方面持续发力、久久为功，推动全市生态环境质量持续改善，着力把黄河建成造福人民的幸福河，把城市建成生态文明之城。

　　生态修复

　　美了环境，欢了“精灵”

　　14日上午，记者来到孟津黄河湿地恢复区台荫区域，碰见了台荫村村民付长安。他是一名湿地巡查员，每天都要骑着自己的电动自行车，沿湿地转几圈，巡查湿地保护设施等安全情况。

　　河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心巡护办主任刘洋洋告诉记者，目前该中心共有巡查员16名，负责整个湿地的安全工作。“湿地建起来了，生态环境越来越好，安全要放在第一位。”刘洋洋说。

　　河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳段东西长96公里，总面积达2.4万公顷，是以保护水禽及湿地生态环境为主的自然保护区。漫步在湿地台荫区域的木栈道上，近处风吹叶摇，远处鸟儿翱翔，自然美景让人流连忘返。

　　据介绍，孟津区近年来先后投资建成扣马、台荫、黄河桥3个湿地恢复示范区共1.9万亩，湿地保护工作取得明显成效，生态环境明显改善。

　　良好的生态，离不开环境整治工作的强力推进。近年来，我市大力推进黄河清“四乱”专项行动等，投入大量资金对黄河洛阳段进行了治理修复，先后在黄河湿地进行供水工程建设、疏通河道、退耕还湿、退养还滩、栽种绿植等，让这里形成水系成线、沼泽连片、水禽群飞的湿地滩涂景观。2021年，我市湿地保护率提升至55%。

　　鸟类被称为湿地“精灵”，对湿地环境的要求十分苛刻，目前在黄河湿地洛阳段记录到的鸟类已达262种，其中不乏黑鹳、灰鹤、白琵鹭、黄胸鹀等珍稀鸟类。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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