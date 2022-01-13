老师的老师，不服不行（下）

“二程”的父亲程珦非常欣赏周敦颐，不但把两个儿子送到老周门下求学，而且自己去世后也要和周敦颐当“邻居”，嘱托家人把自己安葬在伊川县周敦颐墓的不远处。

上篇说到，北宋的周敦颐气度非凡，文学、哲学、理学样样玩得转，“洛学”宗师程颢、程颐兄弟曾是他的学生。

“二程”的父亲程珦非常欣赏周敦颐，不但把两个儿子送到老周门下求学，而且自己去世后也要和周敦颐当“邻居”，嘱托家人把自己安葬在伊川县周敦颐墓的不远处。

周敦颐眼界开阔，教学方法独树一帜，“二程”跟着他学到的不仅有知识，还有真理。

人要讲理

周敦颐一生都在讲“理”，这和他的成长环境有关。

往大了说，北宋文化繁荣，思潮奔涌，文人士大夫可站在前朝巨人的肩膀上俯仰天地、承上启下。

往小了说，周敦颐生于一个有爱的大家庭，父慈母爱，兄友弟恭。他的父亲去世后，母亲带着他投奔他的舅舅郑向。郑向是龙图阁学士，博学多识，处世公允。他对周敦颐寄予厚望，将其视如己出，常辅导他功课，引导他理性思考。

周敦颐长大后，享受北宋高官子弟优待当了官。他把天理公道放在心里，廉洁清正，襟怀坦荡，初入仕途就展现了超强的办事能力。

公元1040年，二十来岁的周敦颐出任洪州分宁县主簿，负责审理案件，量刑恰当，被告、原告皆心服口服。有一桩陈年悬案，案情复杂，拖了很久。周敦颐接手后，废寝忘食查清事实，很快就解决了。老百姓交口赞叹：“老吏比不上小周啊！”

因政绩突出，公元1044年，周敦颐被提拔为南安军司理参军。南安监狱有一个囚犯，罪不至死，但“一把手”转运使王逵是个酷吏，坚持要从重处决这个囚犯。老王素日霸道，下属们不敢跟他争辩，只有周敦颐一人不畏官威，与老王据理力争。争辩到最后，周敦颐怒了，决定辞官：“这官当着有啥意思？人命关天，以杀人来取悦上级这种事儿我不干！”

他坚持公理、正义凛然的样子触动了王逵，王逵最后遵照律例办案，没杀那个囚犯。

以理服人

周敦颐辗转各地为官，明辨是非，威望极高。行为不端的富豪、黠吏、恶少，一听见他的名字就惴惴不安，老百姓听见他的名字则满怀欣喜。

他宠辱不惊，以诚立身，以理服人，就算有人不喜欢他、诽谤他，他也不争辩。

史书记载，周敦颐在合州(今重庆境内)当判官时，上级领导赵抃来视察，有人诬告周敦颐不务正业，搞得老赵对周敦颐的印象很不好，不给周敦颐好脸色。周敦颐处之淡然，一笑了之。

后来，老赵的好友偶然间与其聊起周敦颐，一顿猛夸，夸周敦颐除奸剪弊、干脆利落，清正廉洁深得民心；再后来，老赵又听说周敦颐与顶头上司王逵“讲理”的传闻，便扭转了对周敦颐的看法。

公元1061年，周敦颐出任虔州通判，正好被派到虔州知州赵抃手下工作。老赵目睹周敦颐的所作所为，拉着他的手亲切地说：“我如今才算真正认识了你呀！”

周敦颐爱莲花，他在《爱莲说》中盛赞莲花“中通外直，不蔓不枝”“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”。他是这样说的，也是这样做的。他的侄子想走捷径，求他开后门弄个一官半职，他断然拒绝，耐心开解，让侄子走正道，好好干。

他说，“官清赢得梦魂安”。

所乐何事

阅历丰富、洞察世事的周敦颐，是一个讲理的好官，也是一个讲理的好老师。他在任期间，在地方上兴办学堂、发展教育；晚年退隐山林，教书授徒。

以理释儒，以儒解禅，是周敦颐极擅长的。他的《通书》《太极图说》等著作，融通儒释道，阐释了万物的本源、天理的根源、宇宙的规律，充满智慧。

他认为，教育的目的是“教人向善，进德修业”，而人性向善很大程度上依赖老师的教导。教学“重在启发”，须“以诚为本”，引导学生积极自学。

他说，刑治是为弥补道德不足而作的万不得已的选择，要从根本上扭转社会风气，必须尊师重道，“师道立则善人多，善人多则朝廷正而天下治矣”。

洛阳学生程颢、程颐深受周老师影响。周敦颐常引导“二程”探寻孔子师徒“所乐何事”，启发他们追求人生的真正意义。“二程”由此踏上了探寻理学之路，开创了“洛学”。

你看，好老师并不是满口大道理，而是耐心引导学生积极向上。某日，程颢拜访周老师，归去时体会到了真正的快乐：心怀诚善，心有追求，哪怕是吃馍喝水、曲臂当枕，生活照样充满乐趣！（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）