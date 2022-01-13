明晚央视10套《探索发现》栏目将首播《帝后礼佛图“重生”记》

12日，记者从龙门石窟研究院获悉，9月13日20时42分，央视10套《探索发现》栏目将首播《帝后礼佛图“重生”记》，讲述龙门石窟宾阳中洞《帝后礼佛图》“文物活化”的故事。

12日，记者从龙门石窟研究院获悉，9月13日20时42分，央视10套《探索发现》栏目将首播《帝后礼佛图“重生”记》，讲述龙门石窟宾阳中洞《帝后礼佛图》“文物活化”的故事。

2021年4月27日，一条视频突然火爆互联网，视频发布仅仅半个小时，点击率就突破了百万。这是龙门石窟研究院打造的真人演绎版“帝后礼佛图”。视频中，北魏“孝文皇帝”肃穆威仪；“文昭皇后”端庄华贵，每个人的表情都庄重虔诚，每个人的服装都细腻生动。

这段视频的创意来自龙门石窟宾阳中洞的两幅浮雕作品——《孝文皇帝礼佛图》和《文昭皇后礼佛图》。“龙门人”一直在思考，如何能让这两件国宝重现世人眼前。龙门石窟研究院提出了“文物活化”的设想，他们希望能通过真人演绎的方式，还原北魏时期“帝后礼佛”的盛景，带领国人穿越时空，触摸历史。一个复原团队随即组织起来。

最终，在各方工作人员的努力下，2021年4月27日14时，卢舍那大佛遥望着一河之隔，两支仪仗队伍缓缓徐行。百年前，“帝后礼佛图”虽历尽劫难，流落海外，但此刻，浮雕以这样的方式复活了......

节目还将于9月14日6时42分、9时17分在该频道重播，敬请期待。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 高俊苹 文/图)