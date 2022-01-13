洛龙区观澜社区：居民动手自制月饼 喜迎中秋佳节

为丰富居民节日文化生活，增进居民邻里感情，近日，洛阳市洛龙区古城街道观澜社区立足新时代文明实践站组织开展“月满中秋 情暖社区”主题文明实践活动，与辖区居民一起制作月饼，共度佳节。

为丰富居民节日文化生活，增进居民邻里感情，近日，洛阳市洛龙区古城街道观澜社区立足新时代文明实践站组织开展“月满中秋 情暖社区”主题文明实践活动，与辖区居民一起制作月饼，共度佳节。

活动中，社区工作人员向参与居民介绍了中秋节的习俗，并向大家讲解月饼制作的技巧和步骤。和面、包馅、压模……活动现场欢笑阵阵，经过大家的努力，不一会儿，一个个精致的冰皮月饼“新鲜出炉”。

社区相关负责人介绍，举办此次活动，旨在营造欢乐、和谐的中秋节氛围，丰富辖区居民群众的精神文化生活。下一步，观澜社区还将继续以新时代文明实践站为发力点，积极开展“邻里节日”活动，搭建居民共建共享的活动交流平台，推动新时代新风尚节日风俗春风化雨、深入人心、持续提升辖区居民的幸福感、获得感。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 刘彦彦 文/图）