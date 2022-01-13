江凌看望慰问教师和教育工作者

在第38个教师节来临之际，9日上午，市委书记江凌专程看望慰问一线教师和退休教师代表，代表市委市政府向辛勤耕耘在教育战线的广大教师和教育工作者，以及为教育事业发展作出贡献的离退休教职员工致以诚挚问候和崇高敬意。

在第38个教师节来临之际，9日上午，市委书记江凌专程看望慰问一线教师和退休教师代表，代表市委市政府向辛勤耕耘在教育战线的广大教师和教育工作者，以及为教育事业发展作出贡献的离退休教职员工致以诚挚问候和崇高敬意。

江凌首先来到洛阳市第九高级中学退休教师沈美华家中，与老人促膝而坐、亲切交谈，仔细询问她退休后的工作生活情况。得知沈美华坚持退而不休，研习传统文化，常年帮助青年教师、家长和学生品国学、读经典，在奉献付出中收获健康幸福，江凌称赞她有格局、有情怀、有境界。他说，退休教师是全社会的宝贵财富，他们为教育事业奋斗了一生，积累了丰富的教书育人经验。相关部门要积极搭建平台，用好教师发展中心，鼓励有意愿的优秀退休教师参与教师培训和师道传承，在教育事业上继续发光发热；要发扬尊师重教的优良传统，精心照顾好退休教师的生活和工作，让他们老有所依、老有所乐。

涧西区实验小学校园优美、书声琅琅。江凌走进教学楼，看望坚守在教学一线并曾赴山区支教的郭建勋老师，向他和全校教师送上节日问候。江凌关切地询问郭建勋支教期间的工作感悟和乡村教育发展状况。他欣慰地说，参与支教是一位教师难得的人生经历，艰苦的环境不仅可以磨砺人生品格，更能凝结深厚的师生情谊。希望每一位支教老师当好桥梁，既帮助乡村孩子看到外面的精彩世界，也让城市孩子明白幸福生活来之不易。慰问中，江凌还详细了解学校教学、教师培训、教育改革等情况，指出要加大教育投入力度，进一步促进城乡教育优质均衡发展；要深化“县管校聘”改革和校长职级制改革，充分调动教师和校长自我提升的积极性主动性；要积极开展教师和校长培训，增强培训针对性和系统性，不断提升专业能力素养和教育教学水平。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）