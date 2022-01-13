9日上午，在洛阳市举行的“非凡十年 出彩洛阳”喜迎二十大首场新闻发布会上，洛阳市蓬勃发展的沉浸式文旅产业备受关注。

9日上午，在洛阳市举行的“非凡十年 出彩洛阳”喜迎二十大首场新闻发布会上，洛阳市蓬勃发展的沉浸式文旅产业备受关注。 9日上午，在洛阳市举行的“非凡十年 出彩洛阳”喜迎二十大首场新闻发布会上，洛阳市蓬勃发展的沉浸式文旅产业备受关注。 去年以来，洛阳市实施文化旅游品牌创塑、文化创意产业提振等八大行动，全面启动隋唐洛阳城中轴线贯通工程，黄河非遗展示中心主体封顶、隋唐大运河文化博物馆开馆运营。举办“洛龙有礼·享游洛阳”“寻味古都·约惠当夏”等主题促消费活动，市县筹措资金超5000万元用于发放餐饮、住宿等主题消费券。 实施“步行街改造提升”攻坚战，老城区历史文化街区步行街、广州市场步行街入选“第一批省级试点步行街”。“无上龙门”“梦里盛唐尽在洛邑”等一批沉浸式业态投入运营，“洛阳礼物”文创设计突破1000款，卡卡、FB等文创企业成为剧本杀行业龙头。推出栾川童话小镇、宜阳七彩童话动物王国等轻奢之旅体验项目。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图）