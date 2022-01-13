因疫情防控不力，伊滨区4家药店被责令整顿

今日记者从伊滨区市场监管局获悉，因疫情防控举措落实不力，伊滨区4家药店被责令整顿。

今日记者从伊滨区市场监管局获悉，因疫情防控举措落实不力，伊滨区4家药店被责令整顿。 今日记者从伊滨区市场监管局获悉，因疫情防控举措落实不力，伊滨区4家药店被责令整顿。 当前国内疫情防控形势仍十分严峻，伊滨区市场监管局执法人员坚持每天对辖区药店等重点场所进行排查，督促落实“戴口罩、测体温、扫场所码”等疫情防控措施。庞村市场监管所执法人员在检查中，发现4家药店落实疫情防控措施不力，遂联合庞村镇疫情防控指挥部责令其立即整顿。 4家药店分别是： 洛阳市神农本草医药连锁有限公司 洛阳华芝堂药业有限公司 洛阳市伊滨区仁爱大药房 洛阳鼎信御安药业连锁有限公司伊滨区大利药店 (洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 高新燕)