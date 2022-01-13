中秋节、国庆节期间，洛阳市纪委监委将打出“组合拳”

2022年中秋节、国庆节将至。记者从洛阳市纪委监委获悉，今年“双节”期间，洛阳纪检监察机关将打出监督预防“治未病”工作“组合拳”，教育引导广大党员干部过节不忘廉洁、过节不忘防控、过节不忘责任，廉政勤政、担当作为。

2022年中秋节、国庆节将至。记者从洛阳市纪委监委获悉，今年“双节”期间，洛阳纪检监察机关将打出监督预防“治未病”工作“组合拳”，教育引导广大党员干部过节不忘廉洁、过节不忘防控、过节不忘责任，廉政勤政、担当作为。 2022年中秋节、国庆节将至。记者从洛阳市纪委监委获悉，今年“双节”期间，洛阳纪检监察机关将打出监督预防“治未病”工作“组合拳”，教育引导广大党员干部过节不忘廉洁、过节不忘防控、过节不忘责任，廉政勤政、担当作为。 节日期间，洛阳市纪检监察机关将着力抓好印发典型问题通报、开展“四风”专项检查、开展疫情防控监督检查、发送廉洁提醒短信、开展公车轨迹筛查、开展廉洁家访活动等六项工作。 印发典型问题通报。制定印发《四起违反中央八项规定精神典型问题的通报》，督促地方单位党委(党组)切实扛起抓作风抓纪律的政治责任，坚持党性党风党纪一起抓，正风反腐一体抓，及时传达学习，教育引导党员干部以案为鉴、警钟长鸣。 开展“四风”专项检查。采取明察暗访、交叉互查、随机检查等形式，聚焦不吃公款吃老板等隐形变异吃喝，违规收送月饼、土特产等易发多发问题，对发现的“四风”问题严肃追究，形成有力震慑；按照县处级干部不低于10%，年轻干部不低于50%的比例，抽核中秋、国庆期间外出报备情况，严肃作风纪律。 开展疫情防控监督检查。对来洛返洛人员信息报备、体温筛检、核酸检测等疫情防控措施落实不力，特别是学校、医院、车站等重点场所执行疫情防控政策打折扣、搞变通等问题，进行监督检查和问责。 发送廉洁提醒短信。向全市党员领导干部发送廉洁提醒短信，教育引导党员干部在中秋节、国庆节期间带头落实中央八项规定精神，严格遵守疫情防控有关规定。督促各地各部门根据自身情况，开展廉洁提醒。 开展公车轨迹排查。对全市中秋节、国庆节期间车辆行驶情况进行排查，及时发现涉嫌违规公车私用、违规吃喝等问题。按照干部管理权限，快查快办、严肃处理。 开展廉洁家访活动。督促市直单位党组(党委)把守廉洁、倡节俭主动融入家风建设中，由班子成员带队，对本单位中层正职开展一次廉洁家访活动，推动党员干部注重家风家教，让勤俭、廉洁美德代代相传。各县区根据实际情况参照执行。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 黄先锋）