洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

中秋节、国庆节期间，洛阳市纪委监委将打出“组合拳”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.04 10:33

　　2022年中秋节、国庆节将至。记者从洛阳市纪委监委获悉，今年“双节”期间，洛阳纪检监察机关将打出监督预防“治未病”工作“组合拳”，教育引导广大党员干部过节不忘廉洁、过节不忘防控、过节不忘责任，廉政勤政、担当作为。

　　节日期间，洛阳市纪检监察机关将着力抓好印发典型问题通报、开展“四风”专项检查、开展疫情防控监督检查、发送廉洁提醒短信、开展公车轨迹筛查、开展廉洁家访活动等六项工作。

　　印发典型问题通报。制定印发《四起违反中央八项规定精神典型问题的通报》，督促地方单位党委(党组)切实扛起抓作风抓纪律的政治责任，坚持党性党风党纪一起抓，正风反腐一体抓，及时传达学习，教育引导党员干部以案为鉴、警钟长鸣。

　　开展“四风”专项检查。采取明察暗访、交叉互查、随机检查等形式，聚焦不吃公款吃老板等隐形变异吃喝，违规收送月饼、土特产等易发多发问题，对发现的“四风”问题严肃追究，形成有力震慑；按照县处级干部不低于10%，年轻干部不低于50%的比例，抽核中秋、国庆期间外出报备情况，严肃作风纪律。

　　开展疫情防控监督检查。对来洛返洛人员信息报备、体温筛检、核酸检测等疫情防控措施落实不力，特别是学校、医院、车站等重点场所执行疫情防控政策打折扣、搞变通等问题，进行监督检查和问责。

　　发送廉洁提醒短信。向全市党员领导干部发送廉洁提醒短信，教育引导党员干部在中秋节、国庆节期间带头落实中央八项规定精神，严格遵守疫情防控有关规定。督促各地各部门根据自身情况，开展廉洁提醒。

　　开展公车轨迹排查。对全市中秋节、国庆节期间车辆行驶情况进行排查，及时发现涉嫌违规公车私用、违规吃喝等问题。按照干部管理权限，快查快办、严肃处理。

　　开展廉洁家访活动。督促市直单位党组(党委)把守廉洁、倡节俭主动融入家风建设中，由班子成员带队，对本单位中层正职开展一次廉洁家访活动，推动党员干部注重家风家教，让勤俭、廉洁美德代代相传。各县区根据实际情况参照执行。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 黄先锋）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
    红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
    红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
        天凉好个秋，美食伴左右。天凉时，没有什么比喝一碗热乎的红豆丸子汤更暖胃了，香甜软糯的口感保证让您一口...
  • ·城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
  • ·葵花绚烂 美景连连
  • ·走近班沟遗址 穿越丝路时空
    		•
    		 
    新闻排行
  • 疫情防控落实不力，洛龙区5家门店被关停
  • 种植牙价格能否“降温”
  • 村民家中遇不幸 奔涌爱心显真情
  • 洛阳市公安局：重拳出击整治违法犯罪 ...
  • 156个岗位！洛阳市直单位公益性岗位招...
  • 洛阳今天有短时阵雨 明天气温升至30℃
  • 偃师区邙岭镇刘坡村：种植火龙果 日...
  • 洛阳市研发投入强度连续四年位居全省第一
  • 洛阳特警开展护校安园工作
  • 再添载体支持！中电互联工业互联网赋...
    		•
    百姓呼声
    什么时候能在高德地图上看到实时公交？
    涧西区学校操场不具备对外开放的条件
    精彩图片
    夹马营社区养老服务中...
    洛阳卡瑞起重：加快智...
    涧西区西苑路实验小学...
    涧西区长安路一社区：...
    精彩热帖

    秋日小景

    栝楼花

    蓝天白云下的定鼎门

    黑白荷韵
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605