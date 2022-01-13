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伊川县新增1例无症状感染者
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 伊川县人民政府网 2022.09.03 22:16

伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部
关于新增1例新冠肺炎无症状感染者的情况通报

　　2022年9月3日，我县在对集中隔离点的密接管控人员进行核酸检测中，发现1例无症状感染者。

　　无症状感染者：男，20岁，系9月1日无症状感染者之弟。9月3日核酸检测结果初筛阳性，后经市疾控中心复核、专家组研判，被判定为新冠肺炎无症状感染者。

　　按照《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》要求，

　　我县对排查出的密接和次密接人员已进行分类隔离管控，对排查出的涉疫场所已进行管控和消杀。进一步的流调工作正在进行中。

　　再次提醒广大居民，目前疫情防控形势严峻复杂，外防输入、内防传播压力增大，防控工作绝对不能松懈。请大家及时关注官方权威信息，不信谣、不传谣，自觉遵守疫情防控规定，主动落实疫情防控要求，除进行核酸检测外，安心居家，携手抗疫。

　　伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部

　　2022年9月3日
[ 责任编辑：潘亮 ]
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