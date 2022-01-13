伊川县新增1例无症状感染者

2022年9月3日，伊川县在对集中隔离点的密接管控人员进行核酸检测中，发现1例无症状感染者。

2022年9月3日，伊川县在对集中隔离点的密接管控人员进行核酸检测中，发现1例无症状感染者。 伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部

关于新增1例新冠肺炎无症状感染者的情况通报 2022年9月3日，我县在对集中隔离点的密接管控人员进行核酸检测中，发现1例无症状感染者。 无症状感染者：男，20岁，系9月1日无症状感染者之弟。9月3日核酸检测结果初筛阳性，后经市疾控中心复核、专家组研判，被判定为新冠肺炎无症状感染者。 按照《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》要求， 我县对排查出的密接和次密接人员已进行分类隔离管控，对排查出的涉疫场所已进行管控和消杀。进一步的流调工作正在进行中。 再次提醒广大居民，目前疫情防控形势严峻复杂，外防输入、内防传播压力增大，防控工作绝对不能松懈。请大家及时关注官方权威信息，不信谣、不传谣，自觉遵守疫情防控规定，主动落实疫情防控要求，除进行核酸检测外，安心居家，携手抗疫。 伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部 2022年9月3日