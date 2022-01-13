今日起，洛阳启用新版营业执照【视频】

注意，新版营业执照来啦！今日9时许，在位于洛阳市民之家5楼的洛阳市市场监管局服务窗口，洛阳市闪苍装饰工程有限公司负责人从工作人员手里接过了首张新版营业执照。

注意，新版营业执照来啦！今日9时许，在位于洛阳市民之家5楼的洛阳市市场监管局服务窗口，洛阳市闪苍装饰工程有限公司负责人从工作人员手里接过了首张新版营业执照。按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》，自2022年9月1日起，经登记机关准予设立、变更登记以及补发营业执照的各类市场主体，颁发调整版式后的营业执照。

不再记载“营业期限”“经营期限”“合伙期限”信息项

洛阳市市场监管局行政审批科相关负责人介绍，新版营业执照主要有以下变化：公司、非公司企业法人、合伙企业、分支机构等类型市场主体的营业执照不再记载“营业期限”“经营期限”“合伙期限”信息项，合伙企业、个人独资企业营业执照增加“出资额”信息项，部分类型市场主体营业执照的事项名称及事项位置进行相应调整。

据悉，除调整部分外，营业执照的格式分类、印刷标准等继续按照《市场监管总局关于启用新版营业执照的通知（国市监注〔2018〕253 号）》中《营业执照印制标准（2019 年版）》《营业执照打印标准（2019 年版）》等相关要求执行。

提醒：原版营业执照登记事项未变仍可使用，无须更换

根据相关规定，自9月1日起，经登记机关准予设立、变更登记以及补发营业执照的各类市场主体，都将领到新版营业执照。

新版营业执照正式启用后，未到期的旧版营业执照还能用吗？记者了解到，换照工作是按申请人自愿和依申请原则，之前存续的各类市场主体在登记事项未发生变化的情况下，可以继续使用原版营业执照，也可以直接申请换发新版营业执照。

比如某个企业改了名字，或者更换地址等信息，这就属于登记事项发生变化，则需要换发营业执照；如果不存在这类情况，原版营业执照也在有效期内，那么就不用专门去更换了。