河洛地理：寻踪宛洛古道

从洛阳开车去南阳，走高速大致有两条路可选：一是直接南下走二广高速，两地相距约220公里，中间会穿过长长的伏牛山老界岭隧道；二是经宁洛高速向东南到叶县，再由兰南高速向西南折返至南阳，距离比直接南下要多出约50公里。

宛洛古道示意图 绘制 赵韵

从洛阳开车去南阳，走高速大致有两条路可选：一是直接南下走二广高速，两地相距约220公里，中间会穿过长长的伏牛山老界岭隧道；二是经宁洛高速向东南到叶县，再由兰南高速向西南折返至南阳，距离比直接南下要多出约50公里。

在古代，洛阳与南阳之间的官道称宛洛古道，通常也可分东西两线。西线自洛阳南下，出伊阙关、大谷关(又名太谷关)至广成关，经汝州、鲁山入南阳，距离相对较短；东线则可从洛阳出轘辕关到汝州，走宝丰、叶县、方城入南阳，距离虽远但道路平坦。

宛是南阳的古称，读音为yuān，现在也常被读作wǎn。它在春秋时期属楚地，战国后期为秦据有，因位于伏牛山之南、汉水之北而得名南阳。东汉时，光武帝刘秀在南阳起兵而得天下，后定都洛阳，以南阳为南都，科圣张衡为此深感自豪。他曾为家乡南阳作《南都赋》，称“于显乐都，既丽且康。陪京之南，居汉之阳”。

张衡在《东京赋》中，称洛阳地形为“盟津达其后，太谷通其前。回行道乎伊阙，邪径捷乎轘辕……”这里的太谷、伊阙、轘辕都是通往宛洛古道的重要关口，汉代人由此“驱车策驽马，游戏宛与洛”，到了唐代，诗仙李白也由此“遨游盛宛洛，冠盖随风还”。

宛洛古道的西线，古称三鸦路，途中要经过三个著名垭口；宛洛古道的东线，古时称夏路，春秋时楚国由此北上中原与“诸夏”争霸，因“路出方城”，又称方城路。

千百年来，宛洛古道上发生过太多故事，也留下了楚长城、古驿站等诸多遗迹，等待着人们去慢慢发现。