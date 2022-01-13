擦亮城市青春底色 洛阳青年驿站让梦想远航

青年驿站是什么？是求职青年的安居之所，是城市人文温度的具象化，是城市创新发展的新引擎。以洛阳青年驿站为媒，青年以脚步丈量城市，城市馈青年以鸿图，二者共进共荣，崭新的洛阳迸发出青春的亮丽色彩。

青年驿站是什么？是求职青年的安居之所，是城市人文温度的具象化，是城市创新发展的新引擎。以洛阳青年驿站为媒，青年以脚步丈量城市，城市馈青年以鸿图，二者共进共荣，崭新的洛阳迸发出青春的亮丽色彩。

筑巢引凤聚人气，青年择“驿站”而栖

古有神都洛阳海纳百川、气象万千，今有青春洛阳筑巢引凤、群贤毕至。鼓起新时代风帆的洛阳，以源源不断的青年力量为动能，向“青年友好型城市”建设目标发起冲刺。

2021年，《洛阳市建设青年友好型城市行动方案》出台，谋划产业平台聚才、青年就业创业、青年安居保障、社交消费赋能、城市活力提升五大工程及27项具体举措，全力引才、聚才、育才，为蓬勃向上的“新洛阳”吸引更多青春能量。

顺势而为，今年1月，洛阳为来洛青年暖心筹备“第二个家”——青年驿站。

洛阳青年驿站项目由中共洛阳市委、洛阳市人民政府指导建设，由共青团洛阳市委等单位与各县区共同组织实施，致力于打造一站式青年人才服务平台，提供青年人才安居保障，缓解其求职压力。目前，洛阳青年驿站共有21家，覆盖洛龙区、涧西区、西工区、老城区、瀍河区、伊滨区、孟津区和偃师区，共提供床位1500余张。

有了青年驿站这一坚实后盾，来洛青年不仅可以免费住宿、养精蓄锐，还可以享受就业指导、社会融入等服务，更好更快地适应洛阳城市环境、提升城市好感度，更愿意扎根洛阳、赋能城市发展。