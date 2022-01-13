2022年8月26日，新安县发现1例新冠肺炎无症状感染者。 新安县新冠肺炎疫情防控指挥部关于对主城区实行分类管理的通告 2022年8月26日，新安县发现1例新冠肺炎无症状感染者。根据国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》和省相关规定，经市疫情防控指挥部同意，县疫情防控指挥部决定自2022年8月26日10时起，将新安县主城区划分为高中低风险区，实行分类管理，落实相应管控措施。 一、高风险区 新安县汉关街道河南社区利民小区5号楼 二、中风险区 新安县汉关街道河南社区利民小区5号楼之外的区域，汉关街道学林社区亚威金城1区。 三、低风险区 新安县主城区除高、中风险区外的其他区域 高风险区实行“足不出户、上门服务”管理，中风险区实行“人不出区、错峰取物”管理，低风险区实行“个人防护、避免聚集”管理。 新安县新冠肺炎疫情防控指挥部 2022年8月26日 ⑥