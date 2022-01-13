2022年8月26日，新安县发现1例新冠肺炎无症状感染者。
2022年8月26日，新安县发现1例新冠肺炎无症状感染者。
新安县新冠肺炎疫情防控指挥部关于对主城区实行分类管理的通告
2022年8月26日，新安县发现1例新冠肺炎无症状感染者。根据国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》和省相关规定，经市疫情防控指挥部同意，县疫情防控指挥部决定自2022年8月26日10时起，将新安县主城区划分为高中低风险区，实行分类管理，落实相应管控措施。
一、高风险区
新安县汉关街道河南社区利民小区5号楼
二、中风险区
新安县汉关街道河南社区利民小区5号楼之外的区域，汉关街道学林社区亚威金城1区。
三、低风险区
新安县主城区除高、中风险区外的其他区域
高风险区实行“足不出户、上门服务”管理，中风险区实行“人不出区、错峰取物”管理，低风险区实行“个人防护、避免聚集”管理。
新安县新冠肺炎疫情防控指挥部
2022年8月26日
⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605