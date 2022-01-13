10日，十二届市委财经委第六次会议暨市委深改委第七次会议召开，传达学习习近平总书记在中央全面深化改革委员会第二十六次会议上的重要讲话精神和省委财经委员会第六次会议精神，研究开发区改革、“三个一批”项目推进、自贸区和综保区建设运营、深化三医联动改革等工作。

十二届市委财经委第六次会议暨市委深改委第七次会议召开

江凌主持 徐衣显、杨骁参加

10日，十二届市委财经委第六次会议暨市委深改委第七次会议召开，传达学习习近平总书记在中央全面深化改革委员会第二十六次会议上的重要讲话精神和省委财经委员会第六次会议精神，研究开发区改革、“三个一批”项目推进、自贸区和综保区建设运营、深化三医联动改革等工作。市委书记江凌主持会议。

会议指出，要深入学习习近平总书记在中央全面深化改革委员会第二十六次会议上的重要讲话精神，深刻认识加快构建数据基础制度的重大意义，把数据作为新型生产要素，积极探索推进数据要素市场化，加快构建以数据为关键要素的数字经济。要探索开展科技人才评价改革，坚持德才兼备，分类进行人才评价，着力构建符合科研活动特点的评价指标，不断提高科技人才创新创造的积极性。要依法依规将平台企业支付和其他金融活动全部纳入监管，有效防控各类风险，更好服务实体经济发展。

会议听取了全市开发区改革工作进展情况汇报。会议指出，开发区是产业发展主阵地、主战场、主引擎，加快推动开发区改革是引领产业高质量发展的重大举措。各级各部门要抓好重点领域改革，深化人事制度改革，实行更加灵活的用人体制、薪酬体制，充分调动抓产业发展的积极性、主动性、创造性；深化运营机制改革，处理好开发区与行政区、管委会与运营公司、运营公司与开发区企业的关系，真正让开发区从本质上回归经济属性、专注产业发展；加快转变发展方式，抢抓构建新发展格局战略机遇，坚持创新驱动，开展精准招商，走好开发区内涵式发展之路。要坚持问题导向，认真梳理开发区改革存在问题，加强市县两级沟通衔接，推动各开发区把组建运营公司与有效开展招商引资统筹起来，把开发区扩区与盘活低效用地统筹起来，把分配激励制度与员工能力提升统筹起来，把体制机制改革与园区硬件提升统筹起来，推动开发区高质量发展取得更大成效。

会议听取了全市“三个一批”项目推进情况汇报。会议强调，各级各部门要坚持把项目建设作为经济工作的主抓手、把产业项目作为项目建设的重中之重，做到实实在在抓产业、踏踏实实上项目。要提高招商质量，注重加强招商前的研究，充分发挥产业基金作用，深入对接企业投资意愿强、洛阳承接条件好的项目，确保招商更精准、更务实。要提高审批效率，在持续做好放权赋能的基础上，深化企业投资项目承诺制改革，加快推进“标准地”改革，健全完善联审联批、容缺办理机制，推动项目建设提速提效。要完善推进机制，加大调度攻坚力度，做好各类要素保障，不断提高重点项目开工率、投产率和达效率。

会议听取自贸区洛阳片区建设和洛阳综合保税区建设运营情况汇报。会议指出，要加强政策学习研究，深化对自贸区、综保区平台功能的科学认知，充分发挥自贸区制度创新优势和综保区政策优势，强化与高新区、自创区的联动发展，加速释放制度改革创新的政策红利。要坚持以项目促建设，依托平台优势招引市场主体参与投资建设，促进产业集聚，推动自贸区和综保区建设提质增效。要扩大开放视野，借鉴先进经验，在更大范围内整合资源、配置资源，确保自贸区、综保区政策叠加效应充分释放。

会议审议了《洛阳市深化三医联动改革实施方案》。会议指出，要持续深化医疗服务体系改革，分类构建城市区和县域三级医疗卫生服务体系，按照“大专科+小综合”定位抓好特色专科医院建设，着力提升城乡基层医疗服务水平，促进优质医疗资源均衡布局。要深化医疗保障制度改革，提高医保基金管理使用效益，积极推进医保支付方式改革，加强医保基金监管，有效减轻居民医疗费用负担。要统筹抓好城市区医疗集团、县域紧密型医共体建设，统筹医共体内人财物管理，全面提升医疗卫生服务能力。要深化医药供应保障制度改革，加大药品耗材集中带量采购工作力度，从源头上精准破解“看病贵”问题。要持续深化公立医院改革，积极推进人事薪酬制度改革、员额制改革等，加快建立现代医院管理制度。

徐衣显、杨骁、李新建、王飞、王军、梁庆、魏险峰、贺敏、牛刚等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)