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“稳经济 促发展 百家媒体洛阳行”活动举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.30 08:23
媒体人参观位于伊川县的申泰悦龙门项目

　　28日至昨日，“稳经济 促发展 百家媒体洛阳行”活动举行，来自近百家媒体单位的媒体人参加活动，共同聚焦洛阳经济发展，与企业、委局交流互动，为助力地方经济稳增长贡献媒体力量。

　　本次活动由河南申泰控股集团主办。在参与活动的近百家媒体中，既有人民日报、光明日报、新华网等中央新闻单位，也有腾讯网房产频道、凤凰网房产、中国房地产报等专业房产新闻媒体及众多自媒体。

　　为高效统筹疫情防控和经济社会发展，做到“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”，洛阳先后印发《洛阳市促进房地产市场持续平稳健康发展的若干措施》《洛阳市贯彻落实稳住经济一揽子政策措施的实施方案》等，最大限度释放政策红利，以鲜明的政策导向、务实的具体措施稳住经济大盘。

　　在2天时间里，来洛媒体人深入伊滨区、伊川县、洛宁县，实地观摩洛阳项目建设及文旅融合发展等情况。其中，房地产项目是大家关心的重点。在位于伊川县的申泰悦龙门、申泰新城项目现场，大家边听边看边拍，兴致盎然。

　　“当前经济运行面临一些突出矛盾和问题，从所听多见中，我感受到了洛阳在稳经济上的力度和温度。”“我们既是观察者，也是记录者和传播者。媒体人应该承担起应有的责任与担当，为护航经济发展和社会稳定营造良好舆论氛围。”行程中，来洛媒体人用镜头和笔尖记录着所见所思，并通过在短视频平台、微信朋友圈分享等方式，让更多人了解了洛阳日新月异的变化。同时，他们也从自己独特的角度抒发着对洛阳的喜爱之情。

　　大家纷纷表示，经过此次活动，将用更多有深度、有温度、有品质的作品，介绍洛阳在稳经济、促发展方面的好经验、好做法，以及本地企业所做的努力，展示洛阳发展新景象，讲好洛阳故事。

　　人民日报社河南分社社长龚金星、光明日报社河南记者站站长王胜昔等一同来洛。市政协副主席、市工商联主席安石柱等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞/文 张怡熙/图)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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