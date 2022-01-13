“稳经济 促发展 百家媒体洛阳行”活动启动【视频】

28日上午，“稳经济 促发展 百家媒体洛阳行”活动启动，来自人民日报、光明日报、河南日报等近百家新闻单位的媒体人参加活动，共同聚焦洛阳，为助力地方经济稳增长贡献媒体力量。

28日上午，“稳经济 促发展 百家媒体洛阳行”活动启动，来自人民日报、光明日报、河南日报等近百家新闻单位的媒体人参加活动，共同聚焦洛阳，为助力地方经济稳增长贡献媒体力量。

本次活动由河南申泰控股集团主办。河南申泰控股集团总部位于伊滨区新源路27号商会大厦，现有员工1100余人，拥有26家成员企业，总资产近200亿元。集团业务涉及地产开发、建筑安装、文旅商业、物业管理和股权投资等板块，其中地产开发和建筑安装拥有国家一级资质。

在28日上午的媒体交流会上，河南申泰控股集团董事局主席刘更申在致辞中表示，希望通过此次活动，实现政府、媒体和企业的充分沟通和良好互动，为经济社会发展营造良好舆论氛围。该集团将积极响应党委政府号召，继续坚持“深耕洛阳，稳扎郑州”的战略布局，坚持“一基一抓手两翼一龙头”的产业布局，进一步优化投资节奏、产品配置、运营模式等，强化产品研发，更好满足消费者需求。

来洛媒体从业者纷纷表示，将通过此次活动，用有深度、有温度、有品质的作品，介绍洛阳在稳经济、促发展方面的好经验、好做法以及本地企业所做的努力，展示洛阳发展新景象，讲好洛阳故事。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 张怡熙 文/图/视频）