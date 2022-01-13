洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“稳经济 促发展 百家媒体洛阳行”活动启动【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.29 10:56

　　28日上午，“稳经济 促发展 百家媒体洛阳行”活动启动，来自人民日报、光明日报、河南日报等近百家新闻单位的媒体人参加活动，共同聚焦洛阳，为助力地方经济稳增长贡献媒体力量。

　　本次活动由河南申泰控股集团主办。河南申泰控股集团总部位于伊滨区新源路27号商会大厦，现有员工1100余人，拥有26家成员企业，总资产近200亿元。集团业务涉及地产开发、建筑安装、文旅商业、物业管理和股权投资等板块，其中地产开发和建筑安装拥有国家一级资质。

　　在28日上午的媒体交流会上，河南申泰控股集团董事局主席刘更申在致辞中表示，希望通过此次活动，实现政府、媒体和企业的充分沟通和良好互动，为经济社会发展营造良好舆论氛围。该集团将积极响应党委政府号召，继续坚持“深耕洛阳，稳扎郑州”的战略布局，坚持“一基一抓手两翼一龙头”的产业布局，进一步优化投资节奏、产品配置、运营模式等，强化产品研发，更好满足消费者需求。

　　来洛媒体从业者纷纷表示，将通过此次活动，用有深度、有温度、有品质的作品，介绍洛阳在稳经济、促发展方面的好经验、好做法以及本地企业所做的努力，展示洛阳发展新景象，讲好洛阳故事。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 张怡熙 文/图/视频）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
        “仲夏苦夜短，开轩纳微凉。”时已入伏，微凉的夏夜，成为一天之中较为合适的赏景休闲时段。
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    		•
    		 
    新闻排行
  • 即日起，洛阳10条公交线路临时调整
  • 洛阳重点民生实事办理交出“期中答卷...
  • 点赞！这家洛阳企业将参与世界最大光...
  • 江凌带队调研市级医院建设运营工作 徐...
  • 洛阳地铁上线适老化服务新举措 全线33...
  • 推动预制菜发展！洛阳抢抓食品工业发...
  • 网友建议在洛浦公园北堤打造绿荫大道 ...
  • 孟津区妯娌村：开展人居环境整治 提升...
  • 洛阳理工学院河南科技智库研究基地揭牌
  • 洛阳市图书馆里奏响“夏日的旋律”
    		•
    百姓呼声
    今年大病医保缴费的截止时间为9月30日
    隋唐大运河文化博物馆预约难？官方回应
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    向交通警察致敬

    练为战

    暴雨考验

    电闪雷鸣
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605