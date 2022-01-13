洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

点亮“夜经济”！洛阳29个夜市等你来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.09 11:29

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：很多城市都在发展“夜经济”，建议洛阳也能在不影响市容市貌的情况下，允许商贩规范摆摊，大力发展“夜经济”，刺激消费增长。

　　洛阳市城市管理局回复：摆摊是可以的，但要到规范的夜市上进行摆摊，并遵从城管部门的管理，落实铺设地板革、做到人走地净。同时，严禁在规定以外的场所摆摊设点、严禁使用机动车贩卖、严禁违反大气污染防治等有关规定、严禁以摊为家、严禁现场垃圾积存。

　　2022年开放涧西区青滇路、广州路、丽水路、浅井南路、张庄路、郑州路、武汉南路；西工区小街；老城区周公路特色商业步行街、凤丹路、十字街、南门口街；瀍河区利民南街、利民东街、塔西烧烤城、熙春东路；洛龙区学子街、龙祥美食街、龙祥商业街、大杨树、二郎庙街、龙康社区、长厦门街、中航光电、杜预街；伊滨区提驾庄街、东棘街、新源路、安澜街等29个夜市。

　　“夜经济”是城市开放和活力的重要标志，也是提升市民生活品质的重要载体，同时也希望广大市民文明经商，自觉维护城市形象，助力“古都夜八点”提质升级。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
        前段时间，河南省文化和旅游厅、河南省乡村振兴局联合印发通知，确定195个村为河南省首批乡村康养旅游示范村...
  • ·夏夜风微凉 夜游城四方
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳已建成社区体育公园22个、社区健...
  • 洛阳核酸检测队紧急驰援三亚
  • 央视舞台接连唱响“洛阳智造”
  • 涧西区刘胜杰夫妇打造一家四代人的“...
  • “农文旅”融合发展 助力乡村振兴【组...
  • 游园提升改造 群众乐享便利【组图】
  • 穿着嫁衣做核酸 这个新娘最耀眼
  • 发奖品、送饼丝……洛阳交警出招鼓励...
  • 洛阳坚持以人民为中心的发展理念 多措...
  • 祝贺！鲍珊菊、郭裕芳双双保研北京体...
    		•
    百姓呼声
    2022年开放有29个夜市，具体位置在这
    道路指示牌的位置设置广告牌合适吗？
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    漫游随唐遗址公园

    给视觉一点清凉

    夏日荷塘美景

    凉爽的天河大峡谷
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605