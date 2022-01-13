点亮“夜经济”！洛阳29个夜市等你来

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：很多城市都在发展“夜经济”，建议洛阳也能在不影响市容市貌的情况下，允许商贩规范摆摊，大力发展“夜经济”，刺激消费增长。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：很多城市都在发展“夜经济”，建议洛阳也能在不影响市容市貌的情况下，允许商贩规范摆摊，大力发展“夜经济”，刺激消费增长。

洛阳市城市管理局回复：摆摊是可以的，但要到规范的夜市上进行摆摊，并遵从城管部门的管理，落实铺设地板革、做到人走地净。同时，严禁在规定以外的场所摆摊设点、严禁使用机动车贩卖、严禁违反大气污染防治等有关规定、严禁以摊为家、严禁现场垃圾积存。

2022年开放涧西区青滇路、广州路、丽水路、浅井南路、张庄路、郑州路、武汉南路；西工区小街；老城区周公路特色商业步行街、凤丹路、十字街、南门口街；瀍河区利民南街、利民东街、塔西烧烤城、熙春东路；洛龙区学子街、龙祥美食街、龙祥商业街、大杨树、二郎庙街、龙康社区、长厦门街、中航光电、杜预街；伊滨区提驾庄街、东棘街、新源路、安澜街等29个夜市。

“夜经济”是城市开放和活力的重要标志，也是提升市民生活品质的重要载体，同时也希望广大市民文明经商，自觉维护城市形象，助力“古都夜八点”提质升级。

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