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加快基础设施投融资建设 推动经济社会高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.06 08:59

　　4日，我市举行全市公开募集基础设施证券投资基金培训会，探索公开募集基础设施证券投资基金发行和运用机制，有效盘活存量资产，推动我市基础设施投融资建设高质量发展。

　　发行公开募集基础设施证券投资基金，既有利于提升权益融资比重，助力化解地方政府债务，也有利于企业降低融资成本，促进国有资产保值增值。培训会上，来自上海证券交易所和华泰证券的有关专家，就相关业务的市场开展情况、审核要点、资产梳理、整合和项目包装要点等内容进行了细致讲解。

　　市委常委、统战部部长、副市长李新建在会上指出，要抢抓试点机遇，充分做好申报准备，择机申报，增量资金用于滚动建设，破解我市基础设施建设投融资难题。要进一步提高认识，积极与上级有关部门及证券交易所对接，争取政策支持。积极建立项目库，加强项目策划、筛选、申报、发行等全过程服务。鼓励市域内符合条件的基础设施项目资产整体打包发行公开募集基础设施证券投资基金，探索建立项目投资良性循环机制，推动我市经济社会长期可持续、高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 刘栋 王偲)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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