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洛阳电动汽车充电基础设施怎么建 欢迎您来提意见
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.22 09:21

　　记者昨日从市发改委获悉，为推进全市电动汽车充电基础设施高质量发展，更好地服务人民群众绿色出行，我市将通过问卷调查的方式，向社会征集意见和建议。

　　您平时去的公共充电站(桩)服务如何？您是否支持在小区及周边场所建设充电桩？您日常生活中最需要建设公共充电桩的具体地点有哪些？您可用手机扫上方二维码，或通过掌上洛阳客户端、洛阳日报微信公众号，填写相关调查问题。

　　今年市政府工作报告提出，要优化城市基础设施和公共服务配套，新增停车位7800个、充电设施800个。我市将分类有序推进充电设施建设，加快建成布局合理、技术领先的充电设施网络，更好地满足市民需求。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 实习生 丁博 通讯员 卜庆武)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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