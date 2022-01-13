孟津区开工投产30个项目 涵盖工业、农业、基础设施等领域

6日，孟津区二季度重大项目集中开工投产仪式举行。此次“开工一批”项目共20个，总投资56亿元；“投产一批”项目共10个，总投资20.1亿元。

6日，孟津区二季度重大项目集中开工投产仪式举行。此次“开工一批”项目共20个，总投资56亿元；“投产一批”项目共10个，总投资20.1亿元。

孟津区此次开工投产项目涵盖工业、农业、基础设施、社会事业等领域，对进一步优化产业结构、增进民生福祉、增强发展后劲、打牢发展基础具有重要意义。

开工项目中，工业项目13个，总投资43亿元；现代农业项目1个，总投资2亿元；基础设施项目2个，总投资4.8亿元；社会事业项目4个，总投资6.2亿元。此次孟津区“开工一批”项目主会场为智然工业气体生产及充分装项目。该项目占地约48亩，建筑面积约3万平方米，主要建设乙炔站及附属用房、氟气体电解车间、氨水制备车间、气体充装站、甲类仓库，配套办公楼、化验室、控制室等辅助用房，配套污水、尾气处理设施及固废暂存场所等环保设施。

已投产项目中，工业项目5个，总投资7.9亿元；现代服务业项目2个，总投资5.3亿元；社会事业项目3个，总投资6.9亿元。其中，再生资源交易市场建设项目主要入驻从事再生资源回收、购销、加工类企业，将成为洛阳市及周边地区再生资源交易中心，预计每年可交易各类再生资源30万吨。

孟津区委主要负责人表示，该区将牢固树立“项目为王”理念，坚持以新发展理念引领项目谋划实施和招商引资工作，不断激发大抓项目大抓招商的动力，确保重大项目快落地、快建设、快投产、快达效。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 王艳杰 通讯员 关晓萌 张威伟）