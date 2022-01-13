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江凌调研龙门实验室建设运营工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.09 22:52

江凌在调研龙门实验室建设运营工作时强调
立足新型研发机构定位
更好引领洛阳创新发展

　　9日，市委书记江凌专题调研龙门实验室建设运营工作，强调要深入贯彻省委省政府决策部署，立足新型研发机构定位，加快打造面向未来、紧贴产业的科研平台，更好引领洛阳创新发展。

　　龙门实验室作为洛阳首家省实验室，是省委省政府支持洛阳打造的重大创新平台。自今年3月揭牌以来，龙门实验室围绕“争创国家实验室、支撑洛阳产业发展”两大任务高效运行，过渡科研办公条件逐步完善，实验室制度框架体系初步形成，总部基地规划建设有序推进，首批重点课题凝练形成，首批科研团队具备签约条件，积极推进与洛阳现有科研机构、重点企业的合作交流，加快探索体制机制创新，各项工作取得良好成效。

　　江凌首先来到位于伊滨区的龙门实验室总部基地，听取基地规划建设情况汇报，指出要深入研究园区功能设置，进一步优化设计方案，完善功能布局，建好配套设施，努力打造一流的高质量研发平台。随后，江凌来到位于河南科技大学的龙门实验室过渡办公场地，察看部分科创中心运营情况，并主持召开座谈会，听取龙门实验室前期建设运营情况汇报，对做好下步工作提出要求。他指出，重塑实验室体系，建设一批省级重点实验室，是省委省政府站位全省发展大局，面向未来产业发展需求，实施创新驱动、科教兴省、人才强省战略的一项重要举措。要深刻领会省委决策部署，把龙门实验室建设作为洛阳加快推动创新引领发展的一件大事要事，扎实做好龙门实验室建设运营，更好引领洛阳创新发展。

　　江凌强调，要立足新型研发机构项目定位，高水平建设龙门实验室。要以产业化为取向，更加侧重科研成果产业化，更加注重与洛阳产业深度结合，统筹抓好产业研究院、中试基地建设，更好助推科研成果转化和市场化运作。要采取更加灵活的体制，创新人事薪酬制度、科研组织方式，尊重科研规律，持续解放思想、大胆探索，破除科技创新体制机制障碍，解决产研结合、成果转化等关键问题，更好调动科研人员积极性主动性。要着力提升运营水平，强化运营意识、企业思维，梳理确定优势领域，积极服务企业创新发展，探索走出一条依托科研成果产业化实现运营平衡的新路。

　　江凌强调，要紧盯重点领域，扎实搞好科研工作。抓好基础研究，聚焦装备制造、新材料等重点优势领域，做好科研课题筛选，明确年度重点项目，积极争取经费支持，有针对性地引进专业人才、提供科研条件，推出一批代表性成果；抓好应用研究，深入研究龙门实验室与洛阳产业发展、本地企业合作的契合点，发挥运营团队优势，梳理确定一批企业有需求、未来有潜力的项目，深化产研对接，努力攻克一批“卡脖子”关键技术；抓好整合研究，以科研项目和课题为纽带，加强与洛阳大院大所大企业的协同创新，更加善于柔性引才用才，在更大范围集合创新资源。下一步，龙门实验室要加快建立健全运行机制，围绕科研项目抓好资源整合与团队引进，组建一流科研团队，构建一流创新生态，提供良好实验条件，探索建立以结果为导向的激励机制、科研成果产业化利益分配机制，尽快实现实验室高效运行，形成一批高质量的科研成果。

　　中国工程院院士、龙门实验室主任樊会涛，市领导王军、任丽君等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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