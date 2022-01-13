持续抓好能力作风建设 不断强化服务保障能力

昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，统筹协调、安排部署市委近期重点工作，确保各项工作有力有序有效落实。

昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，统筹协调、安排部署市委近期重点工作，确保各项工作有力有序有效落实。

会议强调，市四大班子办公室、市委各部委要提高站位，坚持全市一盘棋思想，把自身工作融入洛阳经济发展大局当中，不断强化服务保障能力，推动市委各项决策部署落地落实。要用足用好政策性开发性金融工具，牢牢抓住政策红利“窗口期”，加快推进农发行、国开行融资项目落地及专项债申报工作，主动靠前指导，做好跟踪服务、统筹协调，全力推动项目尽快落地见效。要紧紧扭住产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，市四大班子办公室和市委各部委要树立大局意识，形成总体工作大格局，坚持以创新引领发展，下更大力气服务好产业项目融资招商，以文明城市创建统领城市提质，树牢以人民为中心的发展思想，深入落实乡村振兴“151”工作举措，切实提升群众的获得感幸福感安全感。要持续抓好能力作风建设，不断加强机关建设，引导机关党员干部深入基层、深入一线，深度研究工作，找准小切口，发现深层次问题，以更大力度持续提升能力、转变作风，更好地服务保障市委决策部署的落实。要扎实做好党的二十大维稳安保工作，党政主要领导落实“第一责任人”责任，严格督导检查，排查化解矛盾风险，为党的二十大胜利召开创造安全稳定的社会环境。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)