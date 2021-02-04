滨河南路拓宽改造工程何时完工？洛阳市住房和城乡建设局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：滨河南路拓宽改造工程何时可以完工？沿线道路是否有规划增设红绿灯？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：滨河南路拓宽改造工程何时可以完工？沿线道路是否有规划增设红绿灯？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：滨河南路拓宽改造工程何时可以完工？沿线道路是否有规划增设红绿灯？滨河南路与凌波桥的互通立交是否会同步修建？
洛阳市住房和城乡建设局回复：本次滨河南路拓宽改造工程范围为西苑桥至文仲大道段，沿线没有红绿灯的限制，但在适当位置设置有调头车道，可以满足凌波桥通行需求。目前，该项目正在加快施工，争取在9月底具备通车条件。
规划凌波桥的互通立交本次不会同步实施，但规划用地将予以保留，将根据后期道路交通需求确定。
点击查看原帖⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605