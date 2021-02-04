滨河南路拓宽改造工程何时完工？洛阳市住房和城乡建设局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：滨河南路拓宽改造工程何时可以完工？沿线道路是否有规划增设红绿灯？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：滨河南路拓宽改造工程何时可以完工？沿线道路是否有规划增设红绿灯？ 近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：滨河南路拓宽改造工程何时可以完工？沿线道路是否有规划增设红绿灯？滨河南路与凌波桥的互通立交是否会同步修建？ 洛阳市住房和城乡建设局回复：本次滨河南路拓宽改造工程范围为西苑桥至文仲大道段，沿线没有红绿灯的限制，但在适当位置设置有调头车道，可以满足凌波桥通行需求。目前，该项目正在加快施工，争取在9月底具备通车条件。 规划凌波桥的互通立交本次不会同步实施，但规划用地将予以保留，将根据后期道路交通需求确定。 点击查看原帖⑥