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首次引入液压静力沉桩机设备！洛阳滨河南路改造提升工程有序推进【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.27 18:08

　　27日，记者获悉，备受市民关注的滨河南路西段改造提升工程有序推进，目前苗木移栽已过半，路基加强层铺设已完成超三成。同时，洛阳市政工程领域首次引入的液压静力沉桩机设备，在提升施工效率的同时，有效减少对群众的噪音影响。

 

　　27日一早，在滨河南路西段改造工程的第二标段，工人们正在进行路基混凝土加强层施工。该标段施工单位、河南省安装集团现场负责人姚利峰介绍，由于开工以来持续高温天气，该标段采用错峰施工的模式有序推进。其中，参建人员分两班倒，主要集中在清晨、傍晚和夜间进行施工作业，在白天温度较高时实行错峰休息，确保在安全可控的前提下保质保量推进工程建设。

　　在该标段，记者还见到一台我市市政工程领域首次使用的新型装备——液压静力沉桩机。这个庞然大物“身高”10余米，重达400多吨，由两侧的支撑部件和中间的打桩部件组成。工作人员介绍，液压静力沉桩机工作起来类似“巨人的脚步”，两侧的支撑部件会逐一向前挪动，移位成功并固定后，中间打桩部分会根据预先设定的参数进行作业。

　　“这种新设备最大的优点是振动小、噪音低、效率高、污染小。”姚利峰介绍，这种新式施工机械的特征是有液压系统，用液压静力压桩的方式替代了传统的打桩方式，可以有效地克服传统打桩机施工效率低、噪声大、震动大、污染空气等缺点，更适合用在居民密布的区域作业。

　　洛阳市住建局相关负责人介绍，滨河南路西段改造提升工程划分为3个标段，由3家施工单位同时施工。截至目前，整体苗木迁移完成65%，路基混凝土加强层已完成30%，碎石桩作业完成15%，管道铺设完成30%。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 通讯员 段晓阳 高江鹏 文/图/视频）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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