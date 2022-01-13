洛阳滨河南路西段提升改造工程上半年动工

城市提质是我市“三项重点工作”之一。记者梳理近期我市各县区召开的经济工作会议发现，各地积极落实城市提质“351”工作举措，高质量推进城市更新行动，强化交通枢纽功能，巩固提升枢纽能级，推出一大批备受关注的交通项目。

城市提质是我市“三项重点工作”之一。记者梳理近期我市各县区召开的经济工作会议发现，各地积极落实城市提质“351”工作举措，高质量推进城市更新行动，强化交通枢纽功能，巩固提升枢纽能级，推出一大批备受关注的交通项目。 城市提质是我市“三项重点工作”之一。记者梳理近期我市各县区召开的经济工作会议发现，各地积极落实城市提质“351”工作举措，高质量推进城市更新行动，强化交通枢纽功能，巩固提升枢纽能级，推出一大批备受关注的交通项目。 《政府工作报告》明确，要提升完善中心城区快速路网，上半年开工建设滨河南路西段提升改造、南山大道西延等重点工程，年底前打通秦岭路等5条断头路、改造瀍涧大道等8条城市道路。具体到各中心城区，责任更加明晰，工程更加具体。老城区委经济工作会议提出，要畅通城市微循环，打通祥云路、赵粉路等7条道路，配合做好金业路拓宽改造等项目征迁，确保春都路提升改造工程牡丹文化节前竣工。瀍河区委经济工作会议明确，将坚持规划引领，完善九都路、中州路、新街、启明路“两纵两横”城市设计，打通兴业路、消防路、玄武门大街东延至二广高速西侧辅路3条“瓶颈路”，同时对接市公交集团，开通公交线路，填补区域空白，更好解决居民出行问题。 构建“大交通”格局是不少县区交通项目建设的努力方向。偃师区委经济工作会议提出，将加快现代化综合交通网络建设，全面融入洛阳中心城区“半小时交通圈”，加快推进省道237沁新线偃师段工程、国道310洛河、伊河大桥扩宽工程等项目早日完工，对区内15条道路进行改造提升。孟津区提出，将致力“路网环城”工作，推动呼南高铁焦济洛平段开工建设，加快实施中原路改扩建、世纪大道贯通等项目，打通一批“瓶颈路”、打造一批快速路，加快构建现代综合交通体系。新安县委经济工作会议则提出，将加快构建“六横七纵一外环”的骨干交通网络，实施万基路提升改造、新寺线拓宽新建等重点路网工程，推动新伊高速、济新高速、黄河小浪底库区港航工程(洛阳境)等项目建设，加快形成高速公路“十字”交叉布局。 构建内联外通的交通路网和建强基础设施是伊滨区今年的一项重点工作。对外，伊滨区将推动郑洛第三高速、洛伊快速通道等项目早日开工建设。对内，该区将完善区内路网框架，争取4月底前梁村路、王府路等6条续建道路建成通车；兰台路、玉泉街等8条断头路6月底前全部打通。同时，该区将积极推进万安通航机场二期等重大基础设施建设，打造综合交通枢纽中心。 栾川县的交通项目也牵动着广大驴友的心。栾川县委经济工作会议透露，将着力打造“一枢二横三环四纵”构架，持续完善“外畅、内联”的县域交通网络；加快栾卢高速建设，谋划实施5条外联道路，推进G344秋扒至狮子庙、G311鸾州大道提升改造等项目，打通域外通达“大动脉”；加快推进城东客运中心项目落地，畅通域内连接“微循环”；完善交旅融合大环线。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营)