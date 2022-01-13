洛阳市召开南部四县城市提质“两个建设、三个改造”项目谋划工作推进会

5日，我市召开南部四县城市提质“两个建设、三个改造”项目谋划工作推进会，进一步落实全市全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩推进会精神，听取南部四县项目谋划推进情况汇报，研究重点项目清单，促进南部四县城市提质项目落地落实。市委书记江凌主持会议并讲话。

南部四县城市提质“两个建设、三个改造”项目谋划工作推进会召开

江凌讲话 杨骁参加

5日，我市召开南部四县城市提质“两个建设、三个改造”项目谋划工作推进会，进一步落实全市全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩推进会精神，听取南部四县项目谋划推进情况汇报，研究重点项目清单，促进南部四县城市提质项目落地落实。市委书记江凌主持会议并讲话。

会上，洛宁、汝阳、栾川、嵩县先后汇报了城市提质“两个建设、三个改造”项目谋划、进度安排、保障措施等情况。与会市领导及市直有关部门负责同志围绕提升项目谋划科学性针对性、加快项目落地见效等提出意见建议。

江凌指出，今年以来，南部四县认真落实市委部署要求，态度积极、行动迅速，城市提质“两个建设、三个改造”项目谋得实、抓得紧，取得了初步成效。下一步，要着力把握政策机遇，更好统筹产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，以城市提质的实际成效展现水平、展现能力、展现作风。

江凌强调，做好县城提质，必须把握好工作原则。一是立足提升水平，坚持“适度扩容、重在提质”要求，在提升县城品质上下更大功夫，努力做到“不求更大、但求更好”。二是突出社区服务，认真落实公共服务进社区要求，用好社区平台，对接社会资源，有效补上社区服务短板，提升社区生活品质，让群众就近享受高水平公共服务。三是注重城乡统筹，聚焦县城、中心镇、农村等节点，科学把握人口流动规律，合理配置公共资源，加快构建覆盖城乡的文化、体育、养老、教育、医疗等服务体系。

江凌指出，要谋划选准关键项目，更好统筹经营性项目和公益性项目，因地制宜谋划打造城市阳台、城市客厅，营造高品质聚合交流空间，着力提升县城品质品位。要高度重视城市微改造，提升工作标准，深入实地研究，找出问题短板，真正选准小切口、抓好微改造、实现大变化，不断提升城市建设管理精细化水平。要认真抓好项目融资，抢抓国家稳增长促发展政策机遇，积极争取财政专项资金和专项债券支持，统筹用好国开行、农发行等政策性金融，扎实做好城市提质项目尤其是经营性项目的包装策划，有效破解项目建设资金难题，为项目落地创造良好环境。

杨骁、王飞、王军、孙延文等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)