《非凡十年 出彩中原》洛阳篇 | 千年古都十年蝶变

一座洛阳城，半部中国史。如果用一个关键词来形容洛阳，你会想到什么？

一座洛阳城，半部中国史。如果用一个关键词来形容洛阳，你会想到什么？ 一座洛阳城，半部中国史 如果用一个关键词来形容洛阳 你会想到什么？ 最早的中国？ 神都洛阳？ 牡丹花城？ …… 作为华夏文明的重要发祥地 丝绸之路的东方起点之一 历史上先后有13个朝代在洛阳建都 洛阳是一座历经千年沧桑的文化古都 同时也是一座承载新中国建设使命的工业基地 新中国第一台拖拉机 第一台压路机 第一批汽车变速箱等等 好多个“中国第一”都是在洛阳诞生的！ 如今的洛阳是国家区域性中心城市 全国交通枢纽城市、中原城市群副中心城市 也是中部地区重要的工业城市 在全省经济大盘中的地位举足轻重 全市地区生产总值从2012年2899.3亿元 到2021年达到5447.1亿元 十年来洛阳经济总量几乎翻了一番 在全国城市排名中攀升到第45位 位列全国经济50强城市 千年古都，新时代风采 十年来，洛阳老工业基地焕发新的活力 秘诀在于创新 传统企业转型升级 洛阳轴承“上天入地” 为航空航天工程提供保障 特种机器人、电动拖拉机等高端制造越来越多 在龙门实验室的助力下 洛阳传统工业更加生机勃勃！ 如今，越来越多的游客 为一座博物馆来到洛阳 “沉浸式”打卡隋唐大运河文化博物馆 成为年轻人新潮流 穿着汉服在国内唯一的牡丹专题博物馆 奇幻美妙、一步一景 这可真是独一份的博物馆韵味 十年来，洛阳的博物馆从13座增加到了102座 现在洛阳正在打造东方博物馆之都 让优秀的传统文化有了更多打开方式！ 自去年7月10日 河南省委、省政府发出“项目为王”动员令 一年来 洛阳以每季度一次的频次在全省滚动推出 签约一批、开工一批、投产一批的“三个一批”活动 各地产业布局开花结果！ 一批批好项目正在从规划图变成实景图 短短几年时间 30多座高架桥在洛阳拔地而起 地铁1号线、2号线相继开通 610个老旧小区改造提质 居民的生活环境明显变好 吃完饭想遛弯 上百个社区体育中心和体育公园 实现了10分钟健身圈 放眼当前，展望未来 洛阳的发展既承载着河南发展的大愿景 也蕴藏着百姓人家的小目标 未来洛阳 将更加出彩！ ④