“云走洛城 武皇同行”线上健步走挑战赛启动

昨日，“购时惠”电商平台举办的“云走洛城 武皇同行”线上健步走挑战赛正式启动。该活动是“购时惠”电商平台六周年庆系列活动之一。

昨日，“购时惠”电商平台举办的“云走洛城 武皇同行”线上健步走挑战赛正式启动。该活动是“购时惠”电商平台六周年庆系列活动之一。

活动期间，市民可以运用“微信步数”功能，在微信小程序“购时惠商城”活动页面，依次“点亮”定鼎门、应天门、明堂、天堂、丽景门等地标景点，“云游”隋唐洛阳城，并“解锁”与洛阳地标景点有关的古诗词，感受洛阳深厚的诗词文化。同时，市民还可以用“微信步数”换取瓶装水，捐赠给城市一线坚守者，献上自己的一份爱心。活动将持续至8月21日。

●参与方式：通过微信小程序搜索“购时惠商城”，进入活动页面。

●活动奖品：完成“打卡”后，可以领取“购时惠商城”价值50元的实物礼包一份，礼包可在“购时惠”电商平台线上预约配送，也可到指定的卡萨米亚门店线下预约领取。

“步数榜”第一名将获得“广汽埃安”新能源汽车免费开一个月奖励，“捐赠榜”第一名将获得价值880元的“购时惠”充值卡，“步数榜”“捐赠榜”前10名皆有精美互动奖品及任务奖品。

“购时惠”电商平台自2016年正式上线以来，坚持“原产地直采、配送到家”的服务理念，累计开发国内100余个特产直供基地，500余个品牌合作商家，服务上千个小区数十万个家庭。（洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 周延飞）