发奖品、送饼丝……洛阳交警出招鼓励守法文明出行

近日，洛阳市公安局交警支队正在城市区50个重点路口及相关的主次干道开展交通违法整治行动，除了劝导、纠正，交警部门还妙招频出，采取多种形式，对遵章守法的市民进行正面激励。

便携扩音警示系统

近日，洛阳市公安局交警支队正在城市区50个重点路口及相关的主次干道开展交通违法整治行动，除了劝导、纠正，交警部门还妙招频出，采取多种形式，对遵章守法的市民进行正面激励。

8月7日上午，记者在唐宫路与金谷园路交叉口西北角看到，洛阳交警西工大队正在为参加“平安出行，文明骑行”宣传活动的市民发放奖品。活动中，市民在微信朋友圈发布“骑车戴头盔，安全永相随！”“停车不越线，文明我点赞！”“爱车上牌照，安全又可靠！”等标语，并配上与标语主题相关的照片、视频，集够一定数量的点赞，即可获得交警小玩偶、交警手办钥匙链、毛绒玩具和等奖品(奖品有限，送完即止)。当天上午，不少参与的宣传活动的市民都领到了相应的奖品。

“骑电动自行车和摩托车，请悬挂车辆号牌和佩戴安全头盔。”“遵章守法，各行其道，文明驾驶，安全出行。”“树立文明交通意识，自觉维护交通秩序。”8月8日上午，记者在南昌路与南苑路交叉口看到，洛阳交警部门在路口增设了声光锥桶，不间断播放安全文明出行提醒。