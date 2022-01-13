战酷暑练精兵砺斗志！洛阳特警开展夏季练兵活动

连日来，洛阳持续高温天气，洛阳市公安局特警支队结合当前夏季打击整治“百日行动”与全省公安特巡警练兵比武，开展一系列夏季练兵训练活动，切实提高特警队员综合素质，进一步强化应急处突能力水平。
连日来，洛阳持续高温天气，洛阳市公安局特警支队结合当前夏季打击整治“百日行动”与全省公安特巡警练兵比武，开展一系列夏季练兵训练活动，切实提高特警队员综合素质，进一步强化应急处突能力水平。
连日来，洛阳持续高温天气，洛阳市公安局特警支队结合当前夏季打击整治“百日行动”与全省公安特巡警练兵比武，开展一系列夏季练兵训练活动，切实提高特警队员综合素质，进一步强化应急处突能力水平。
练兵活动中，洛阳特警聚焦正规化、专业化、职业化的建设要求和战斗力标准，坚持训练与实战相结合，突出实战实用实效原则，战酷暑练精兵砺斗志，通过在极端天气和环境中不断地进行训练，使参训人员综合能力明显提高，精神面貌明显改善。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 王鹏 文/图）
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