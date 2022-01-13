洛阳市红十字会“AED救在身边”首台捐赠仪式举行【视频】

4日，洛阳市红十字会“AED救在身边”专项募捐活动启动暨首台捐赠仪式在市国税局第一税务分局举行。

4日，洛阳市红十字会“AED救在身边”专项募捐活动启动暨首台捐赠仪式在市国税局第一税务分局举行。

AED又叫作自动体外除颤器，是用来抢救心脏骤停病人的便携式急救设备，能够提高心源性猝死救治效率，降低死亡率和致残率。

为弥补我市公共场所AED缺口，确保需要应急救护的市民得到及时救治，保障市民生命安全和身体健康，市红十字会发起“AED救在身边”专项募捐活动，筹集资金购置全新AED、立式箱柜、急救包等设备。

此次活动现场，河南华之源医疗器械有限公司为市国税局第一税务分局捐赠一台半自动体外除颤器，是该活动的首台捐赠设备。此设备安装在市国税局第一税务分局办税大厅内，专业人士现场指导该局工作人员操作使用方法。