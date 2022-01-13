“不懂生产，咋管理车间？”（大力学习弘扬焦裕禄精神——纪念焦裕禄同志诞辰100周年）

大连起重机器厂创立于1948年，是我国工业战线上的骨干企业。在焦裕禄心里，能到这里实习，也是一次十分难得的机会。

大连起重机器厂创立于1948年，是我国工业战线上的骨干企业。在焦裕禄心里，能到这里实习，也是一次十分难得的机会。

到大连起重机器厂报到后，焦裕禄被分配到二金工车间担任实习副主任。刚开始，他对这里的一切都十分陌生。开生产会议，他就站在一旁默默地听、静静地看。大家讨论一些东西，他也听不懂，插不上什么话。到了车间，看着轰隆运转的车床，他甚至有些眩晕，生产管理上的事，就更摸不着门儿了。

焦裕禄心中有些着急，他问车间主任：“学会车间里的管理业务，得多长时间？”

“用个一两年时间，你就全掌握了，放心吧。”车间主任说。

“啥？一两年？我的天，我们的实习期也就一年时间。主任，你可得多教教我啊！”焦裕禄有些吃惊，他虚心地向车间主任请教。

“工业管理是个系统工程，学问可大了，一两年已经够短了，不过，你也别太担心，只要钻进去，用心学，功到自然成。”车间主任笑着说。

焦裕禄心想，困难是一定会有的，如何战胜困难，才是当务之急。每天早上，他总是第一个来到车间，认真研究车床的运转规律，把车间的任务量算了又算，力求找到最理想的生产时限。工人们来了，他就站在车床边上当学徒、打下手，看到不懂的就问。

工厂是流水作业，焦裕禄照着图纸，按工序跑遍大大小小的机床，认真了解和掌握每一道工序的情况，常常弄得满身油渍。有工人说：“焦主任，你是来实习当领导、学管理的，做这些活干啥？”

焦裕禄说：“看你说的，不懂生产，咋管理车间？”

这一天，焦裕禄看到一位老师傅拿着一块钢片，在砂轮上蹭来蹭去，打出一串串火花。焦裕禄觉得蹊跷，就上前问：“老师傅，您这是在干啥呢？”

“我在辨认这是什么材质。”老师傅说。

“打打钢花，您就能辨认出这是什么型号的钢材？”焦裕禄惊讶地问。

“没错。”老师傅说。

老师傅的绝活，让焦裕禄很是佩服。第二天，他拿出五块钢片，让老师傅一一演示。他站在边上，仔细辨认每一种钢打出的火花，并在笔记本上记得清清楚楚。渐渐地，“打钢花辨材质”的技术，被他掌握得明明白白。

车间有个工人名叫周锡禄，平时喜欢开玩笑。一天，大家在休息，他来到焦裕禄身边说：“焦主任，我听说你抽得起烟，却买不起火，有没有这回事？”

周锡禄的话，让焦裕禄满脸疑惑：“老周，我没听明白你的话。”

周锡禄一本正经地说：“你肯定买不起，要不，你咋天天蹲在这里打火呢？”

焦裕禄先是一愣，然后哈哈大笑起来。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）