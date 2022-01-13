青年人群注意！未成年人和在校大学生8月可免费乘洛阳地铁

7月31日，记者从洛阳市轨道交通集团获悉，今年8月，洛阳地铁将推出未成年人及在校大学生免费乘地铁活动，助力青年友好型城市建设。

7月31日，记者从洛阳市轨道交通集团获悉，今年8月，洛阳地铁将推出未成年人及在校大学生免费乘地铁活动，助力青年友好型城市建设。

洛阳市轨道交通集团相关负责人介绍，按照青年友好型城市建设要求，为充分挖掘洛阳地铁客流潜力，发挥地铁高效快捷的优势，增加地铁在公共交通出行中的客流比例，结合青年的特点、需求和体验，培养洛阳市民尤其是青年人的绿色出行习惯，将在8月推出覆盖广大青年人群的免费乘地铁活动。

——未成年人免费乘地铁活动

活动期间，所有未成年人可以免费乘坐地铁。乘坐时，未成年乘客可出示任何可证明年龄未满18岁的有效证件，在查验证件后领取免费单程票进站乘车。

——在校大学生免费乘地铁活动

所有在校大专及以上学生免费乘坐地铁。乘坐时，在校大学生可出示学生证、学信网、支付宝学生验证等有效证明，在查验证件后领取免费单程票进站乘车。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 实习生 李沫霖 通讯员 谭钰 文/图）