青少年近视防控，洛阳这个区和多所学校成全省试点

29日，省教育厅发布关于2021年全省儿童青少年近视防控改革试验区、试点县(市、区)、特色学校拟认定名单的公示。

29日，省教育厅发布关于2021年全省儿童青少年近视防控改革试验区、试点县(市、区)、特色学校拟认定名单的公示。

为推动地方党委和政府积极做好新时代儿童青少年近视防控工作，全面提升新时代学校卫生与健康教育工作水平，切实维护广大师生健康。省教育厅组织开展了全省儿童青少年近视防控改革试验区、试点县(市、区)遴选和特色学校创建活动，经各省辖市、济源示范区、省直管县(市)教育局推荐，省教育厅审核遴选，对2021年全省儿童青少年近视防控改革试验区、试点县(市、区)、特色学校拟认定名单进行公示。其中，洛阳市伊滨经济开发示范区和10所学校入围全省试点。

全省儿童青少年近视防控改革试验区拟认定名单

商丘市