27日下午，我市召开环都市区城市提质“两个建设、三个改造”项目谋划工作推进会，进一步落实全市全国文明典范城市创建暨城市提质工作推进会部署要求，听取相关县区项目谋划推进情况汇报，研究重点项目清单，促进环都市区城市提质“两个建设、三个改造”项目落地落实。市委书记江凌主持会议并讲话。 环都市区城市提质“两个建设、三个改造”项目谋划工作推进会召开

江凌讲话 徐衣显参加 27日下午，我市召开环都市区城市提质“两个建设、三个改造”项目谋划工作推进会，进一步落实全市全国文明典范城市创建暨城市提质工作推进会部署要求，听取相关县区项目谋划推进情况汇报，研究重点项目清单，促进环都市区城市提质“两个建设、三个改造”项目落地落实。市委书记江凌主持会议并讲话。 抓好重大基础设施建设、社区服务设施建设和老旧小区改造、棚户区改造、市政微改造“两个建设、三个改造”，是全面推进城市提质工作的具体抓手。会上，相关县区汇报了城市提质“两个建设、三个改造”项目谋划、进度安排、保障措施等情况。与会市领导及市直有关部门负责同志围绕提升项目谋划科学性针对性实效性、破解项目推进瓶颈问题、加快关键项目落地见效等提出意见建议。 江凌指出，环都市区各县区认真落实市委部署，抢抓机遇、迅速行动，因地制宜谋划实施了一批重点项目，取得了初步成效。下一步，要把握政策机遇，加强深入谋划，围绕重点解决城市提质“里子”问题，确保“十四五”期间基本完成老旧小区组团连片改造和棚户区改造任务，着力解决好现阶段教育、医疗等公共服务领域突出短板问题，整体提升文明城市创建水平。 江凌强调，要抢抓国家稳增长促发展政策机遇，在不增加政府债务的基础上，更好发挥平台公司作用，用足用好中长期政策性金融，选准建设项目，千方百计多上一批打基础、利长远、补短板、惠民生的城市提质项目，为未来发展赢得先机。要抓好项目策划，加强系统研究，切实增强项目建设整体性、协调性、系统性；紧盯关键项目，把涉产业配套的基础设施项目摆在重要位置，突出抓好对城市功能品质提升具有明显带动效应的项目，实现城市提质、产业发展互促并进；创新运作方式，把公益性项目建设与经营性项目建设有机结合起来，促进社会效益、经济效益双赢。要着力破解资金瓶颈，积极争取财政专项资金和专项债券支持，有效放大财政资金杠杆效应；统筹用好国开行、农发行等政策性金融，争取更多中长期信贷支持；提前做好明年专项债券项目谋划储备，加强包装策划，争取更多项目进入大盘子。要提升项目审批效率，深化审批制度改革，加快审批流程再造，为项目落地创造良好环境。 徐衣显、王飞、孙延文、杨劭春、李新红、宗国明等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)