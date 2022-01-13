在“八一”建军节即将来临之际，27日，市委常委举行2022年议军会议暨“军事日”活动，深入学习贯彻习近平强军思想，体验军事生活，接受国防教育，协调解决驻洛部队提出的具体问题，以实际行动密切军地联系，推动党管武装工作落地落实。

2022年市委常委议军会议暨“军事日”活动举行

江凌讲话 徐衣显、杨骁、杨炳旭参加

在“八一”建军节即将来临之际，27日，市委常委举行2022年议军会议暨“军事日”活动，深入学习贯彻习近平强军思想，体验军事生活，接受国防教育，协调解决驻洛部队提出的具体问题，以实际行动密切军地联系，推动党管武装工作落地落实。

市委书记、洛阳军分区党委第一书记江凌出席活动并讲话。徐衣显、杨骁、杨炳旭参加活动。

开展“军事日”活动是党管武装制度的一项重要内容，也是强化各级领导干部国防意识的重要举措。江凌等市领导身着迷彩服来到市民兵训练基地，实地参观我市基干民兵列装的武器装备、保障车辆、战备物资等军事装备。接着，大家认真学习枪械知识和射击操作要领，在安全员有序组织下，集体参加实弹射击训练。在民兵分队点验活动中，各县区基干民兵集结到位、整装列队，向军旗庄严宣誓，并组织了军体拳、刺杀操、无人机等课目操练。

随后，江凌主持召开2022年市委常委议军会议，听取去年以来全市国防动员和后备力量建设情况以及驻洛部队反映问题协调解决情况汇报，研究进一步支持国防和军队建设重点工作。

会议指出，强国必须强军，军强才能国安。去年以来，全市各级党委政府、洛阳军分区和各县区人武部深入贯彻习近平强军思想，合力推进国防和军队建设，积极协调解决驻洛部队难题，持续加强双拥、后备力量建设等工作，军政军民团结良好局面进一步巩固，党管武装工作走在了全省前列。要深入学习领悟习近平强军思想，深刻认识加强新时代国防和军队建设的极端重要性，深刻认识地方党委政府担负的重大责任，提高政治站位，强化国防观念，切实履行好国防建设领域应尽职责，为实现党在新时代的强军目标提供坚强有力支撑。

会议强调，要全力支持和服务国防和军队改革建设。支持好驻洛部队备战训练，共同把练兵备战水平搞上去。倾力做好家属随军就业、军人子女入学、退役军人安置、优抚政策落实等工作，解决好部队官兵后顾之忧。支持好部队安全保密、疫情防控等工作，确保部队安全稳定。

会议强调，要切实加强国防动员和后备力量建设。加强党管武装工作，从市委常委做起，压实基层人武部党委第一书记职责，强化专武干部配备，持续巩固基层武装力量。抓好基干民兵训练，把经常性建设抓在手上，注重与抢险救援、疫情防控等结合起来，常态化制度化组织开展民兵训练，不断提高民兵军事素养和服务中心大局的能力水平。提高兵员征集质量，注重面向青年一代，开展更有针对性的征兵宣传，引导鼓励更多大学生参军入伍。加强全民国防教育，创新方式方法，增强针对性实效性，从中小学生抓起，不断增强全民国防观念。提升国防动员能力，扎实开展国防动员潜力调查，完善细化平战转换机制，努力构建与经济社会发展相适应、与打赢现代战争相匹配的新时代国防动员体系。

相关市级领导，市双拥工作领导小组成员单位和市国防动员委员会成员单位主要负责同志，各县区党(工)委书记等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)