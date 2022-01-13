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央视大型纪录片《寻古中国》聚焦河洛文化与夏文化
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.21 18:40

　　近日，由中央广播电视总台、国家文物局联合摄制的大型纪录片《寻古中国》正式开机启拍，在计划推出的6个系列作品中，《河洛记》《寻夏记》将聚焦偃师二里头等多个历史文化遗址，专题讲述河洛文化与夏文化。

　　大型纪录片《寻古中国》是继《国家宝藏》《中国国宝大会》《中国考古大会》等文化节目后，中央广播电视总台推出的又一部大型纪录片。节目首批将拍摄制作《古蜀记》《玉石记》《云梦记》《寻夏记》《河洛记》《稻谷记》6个系列作品。其中，《寻夏记》《河洛记》专题讲述夏文化与河洛文化，介绍偃师二里头遗址、宜阳苏羊遗址等多个古代遗址考古发现与研究成果，通过推理想象和数字建模，把历史线索还原为历史现场，以清新的文风和年轻时尚的表达，翻译晦涩难懂的符号元素，介绍相关考古发现与研究成果，引领受众感悟古人的人生观、宇宙观，感知夏文化及河洛文化的内涵。

　　据介绍，大型系列纪录片《寻古中国》每个系列共5集，每集30分钟，首期节目预计将于8月在中央广播电视总台综合频道(CCTV1)播出。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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