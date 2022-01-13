河南交通建设大蓝图多处“点题”洛阳

近日，中共河南省委、河南省人民政府印发了《河南省加快交通强省建设的实施意见》(下称《意见》)，《河南省综合立体交通网规划(2021—2035年)》(下称《规划》)，涉及洛阳之处颇多。

近日，中共河南省委、河南省人民政府印发了《河南省加快交通强省建设的实施意见》(下称《意见》)，《河南省综合立体交通网规划(2021—2035年)》(下称《规划》)，涉及洛阳之处颇多。

到2025年，现代化高质量综合立体交通网基本建成，“米+井+人”综合运输通道格局全面形成，基本实现县县通双高速、乡镇通二级路、村村通4.5米宽硬化路、高铁出行市市全覆盖、民航服务市市全覆盖、综合枢纽场站市市全覆盖，实现交通体系、物流枢纽与区域、城市、产业融合发展，初步建成枢纽经济先行区和交通强国示范区……《意见》对于未来洛阳交通运输建设具有很强的指导意义。

洛阳交通运输部门最新资料显示，目前，洛阳基本形成以铁路、高速公路、民航为骨架，普通干线公路为依托，农村公路、内河水运为基础的交通运输网络。截至“十三五”末，全市综合交通网络总里程约20000公里。

目前，全市高速公路通车总里程达到583公里，下一步将加快推进高速公路“13445工程”，继续完善“三纵三横三环”高速公路网，计划至“十四五”末，力争高速公路总里程达到1000公里，实现市域内县县通双高速，高速公路经过的所有乡镇乡乡有出入口；“十三五”期间干线公路通车总里程2435公里，其中二级及以上占比约67.9%，计划至“十四五”末，该比例超过75%；农村公路目前总里程约16864多公里，省级以上“四好农村路”示范县数量位居全省前列。未来五年，计划建设旅游路767公里、产业路297公里、美丽乡村路2078公里，基本实现乡镇到建制村通路面宽4.5米以上公路。

目前，洛阳北郊机场航线23条、通航城市29个。“十四五”期间将重点实施机场功能完善提升工程，进一步加密覆盖国际国内航空网，增强航线覆盖面和国际航线通达性，打造中部地区重要的空中交通枢纽；目前，洛阳境内铁路运营总里程达302.8公里，计划至“十四五”末，力争普速铁路总营业里程超过400公里，高速铁路总运营里程突破200公里，基本实现洛阳与周边省辖市以高铁或城际铁路直接连通。

《规划》中包含多个涉及洛阳的重要交通项目。

巩固提升洛阳全国性综合交通枢纽地位——全面增强全省“米”字形通道，加强与京津冀、长三角、粤港澳大湾区和成渝地区双城经济圈4极及山东半岛、关中平原、山西中部城市群之间的联系，巩固提升洛阳、商丘全国性综合交通枢纽，推动洛阳与郑州、西安共建郑洛西高质量发展合作带枢纽集群。

打造以洛阳为多极的全省中欧班列枢纽节点体系——强化陆上丝绸之路。按照铁路“干支结合、枢纽集散”的班列组织方式，打造以郑州全国中欧班列集结中心为核心，以洛阳、南阳、商丘、新乡、安阳等城市为多极的全省中欧班列枢纽节点体系，强化各枢纽节点间联动发展。完善中欧班列四大通道格局，拓展中欧班列国际运行线，力争到2035年，全省中欧班列国际运行线路数量翻一番，中欧班列年集装箱吞吐量达到15万标箱。

将洛阳打造成为全省三大支线机场之一——提升洛阳、南阳、安阳等重要支线机场区域航空服务功能，完善其他支线机场布局。到2035年，全省民用运输机场达到10个以上，形成以郑州国际航空枢纽为核心，洛阳、南阳、安阳三大重要支线机场为支撑，信阳、商丘、平顶山、周口、潢川、三门峡等其他支线机场为节点的“1+3+N”民用运输机场布局。

重点推进洛阳等城市轨道交通建设——充分发挥大、中运量公共交通在城市发展中的支撑引领作用，完善城市轨道交通网络建设，强化与高铁、城际、市域(郊)铁路等其他轨道交通方式的衔接。重点推进郑州都市圈和洛阳、南阳等城市轨道交通建设。

将洛阳打造成全国性邮政快递枢纽——共建武汉(鄂州)—郑州—长沙全球性国际邮政快递枢纽集群，打造洛阳、漯河2个全国性邮政快递枢纽和商丘、南阳、信阳、新乡—鹤壁—安阳4个区域性邮政快递枢纽，完善省内其他地方性邮政快递枢纽和农村物流网络节点体系布局。到2035年，形成“1+2+4+N”邮政快递枢纽体系。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 朱晓山 贺红克）